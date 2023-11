Good Loot wprowadza figurki, które powiesicie na choince!

Good Loot, producent i dystrybutor gadżetów dla fanów popkultury i elektronicznej rozrywki, wprowadza do sprzedaży nową kategorię produktów. Od dziś dostępne są autorskie figurki winylowe, które można nie tylko postawić na półce, ale również zawiesić, dzięki doczepianemu łańcuszkowi.Kolekcjonerskie figurki Good Loot to autorskie modele wykonane z winylu o wysokości 10 cm, przedstawiające kultowe postacie z gier wideo. Modele odznaczają się unikalnym i spójnym stylem, podkreślającym wyjątkowość kolekcji. Jednocześnie dzięki opcjonalnej zawieszce na głowie figurka może doskonale pełnić rolę bombki bożonarodzeniowej, zaś wykonanie z winylu gwarantuje wysoką jakość i lekkość figurki.Wśród dostępnych modeli znajdują się Geralt z Rivii, Johnny Silverhand z gry " Cyberpunk 2077 ", Eivor z " Assassin’s Creed " oraz Vault Boy z serii gier " Fallout ". Figurki zawierają najważniejsze elementy postaci, charakterystyczne ubrania, fryzury i artefakty. Dzięki zastosowaniu tej samej formy początkowej dla każdej postaci, wszystkie figurki tworzą spójną kolekcję.Więcej na https://www.goodloot.eu/figurki Jednocześnie informujemy, że w sprzedaży pojawiły się także nowości z uniwersum Wiedźmina, w tym brelok z mieczem Ciri, kubek termoaktywny z wiedźmińskimi znakami czy skarpetki z wilkiem. Nowości, jak i wszystkie produkty, znajdziesz na http://www.goodloot.pl Good Loot to skrzyżowanie dwóch światów – tego z najbardziej znanych marek popkultury i gier (w których zbieramy łupy, czyli loot) ze światem rzeczywistym, w którym każdy fan może teraz ubiorem i gadżetami wyrazić swoją pasję i pokazać czego jest prawdziwym maniakiem. W ofercie Good Loot znajdziecie popularne marki elektronicznej rozgrywki, takie jak Fallout® czy Assassin’s Creed oraz epickie i kultowe światy fantasy i SF. Good Loot oferuje również kolekcję puzzli o wyjątkowej i bardzo różnorodnej tematyce. Od motywów z najlepszych gier wideo, przez popularne komiksy, aż po obrazy polskich i światowych artystów. Wszystkie łączy najwyższa jakość i oryginalny styl.