Gorąca filmowa jesień ze Zbliżeniowym Kinem Visa

Na widzów Zbliżeniowego Kina Visa czekają 4 wyjątkowe propozycje filmowe. W repertuarze: głośna produkcja Borysem Szycem w roli tytułowej, intrygująca komedia kryminalna Maciejem Stuhrem , druga część uwielbianego przez najmłodszych widzóworaz coś dla miłośników opowieści z dreszczykiem, czylina podstawie prozy Stephena Kinga Zbliżeniowe Kino Visa – jak przystało na nazwę – sprawia, że widzowie mogą być bliżej świata kina. Odprzed Miejskim Domem Kultury w Szczytnie stoi plenerowa wystawa fotosów z jednego z najbardziej oczekiwanych filmów jesieni,. Następnie, 23 września dotrze do Brodnicy, gdzie zajmie należne jej miejsce, w samym centrum brodnickiego rynku. To nie koniec atrakcji związanych z tą produkcją! 22 września w Szczytnie na finisażu wystawy pojawi się Andrzej Pągowski – wybitny grafik i plakacista, autor ponad 1500 plakatów, w tym również do. Będzie to niepowtarzalna okazja do zdobycia autografu artysty.Widzowie Zbliżeniowego Kina Visa mają kolejny powód do odwiedzania strony Kino.Visa.pl . W nowej zakładce do kupienia wybrane plakaty filmowe z bogatego portfolio Andrzeja Pągowskiego ze specjalną 20% zniżką. Pasjonaci kina znajdą tu afisze sprzed lat z takich kultowych filmów jak:czyoraz artystyczne plakaty najnowszych, polskich produkcji. Zapraszamy do zapoznania się z całą galerią na stronie Kino.Visa.pl/plakaty Na wielkim ekranie podczas wrześniowej trasy widzowie będą mogli podziwiać Borysa Szyca w charakteryzacji nie do poznania. Aktor wcielił się w postać marszałka Piłsudskiego. Publiczność pozna trzydziestoparolatka, który napada na pociągi, podkłada bomby i nie cofnie się przed niczym w walce o niepodległość. Na ekranie Szycowi partnerują zjawiskowe aktorki: Magdalena Boczarska to kino awanturnicze, płomienny romans i historia marszałka, jakiej dotąd nie znano.Kolejna propozycja repertuarowa to komedia kryminalna. Szalone tempo akcji, wyraziste postaci i dowcipne dialogi gwarantowane. O świetny humor widzów zadba niezawodny łowca uśmiechów Maciej Stuhr w roli prokuratora. Trzech starszych panów włamywaczy dokonuje napadu na bank. Doskonale przygotowani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. Ale czy na pewno? W gangu seniorów zobaczymy Adama Ferencego Zbliżeniowe Kino Visa jak zawsze pamięta o najmłodszych widzach. Po wielkim sukcesieczas na ponowne spotkanie z nietuzinkowymi bohaterami tej bajki. Red, Chuck i Bomba nie raz zaskoczą widzów w! W części drugiej nadszedł czas na współpracę międzygatunkową. Zwaśnione dotąd rody ptaków i świnek musza połączyć siły, aby stawić czoła wspólnemu wyzwaniu. Pierwsza część animacji dla dzieci zarobiła na całym świecie ponad 350 milionów dolarów, jej kontynuacja z pewnością może liczyć na wierną widownię.W repertuarze dla wszystkich, którzy lubią bać się w kiniena podstawie jednej z najbardziej przerażających powieści króla grozy Stephena Kinga . Zło ponownie przybierze twarz krwiożerczego klauna Pennywisea. Tym razem akcja toczy się 27 lat po wydarzeniach z części pierwszej, która została okrzyknięta jednym z najlepszych horrorów 2017 roku. Na ekranie rudowłosa Jessica Chastain mająca na swym koncie już dwie nominacje do Oscara. W drugim planie warto zwrócić uwagę na marudnego antykwariusza, którego zagrał sam Stephen King Oprócz doskonałego repertuaru proponujemy również wyjątkowe promocje. Na wszystkich widzów czeka aż 25% zniżki przy płatnościach kartą Visa. Oferta obowiązuje przy zakupie biletów do kina i zestawów w barku kinowym. Warto pamiętać o możliwości wyboru Najlepszych Miejsc Visa. Można je zakupić ze zniżką poprzez stronę internetową w ramach przedsprzedaży lub w kasie kina przed seansem.Już dziś sprawdź na filmowej mapie Polski, kiedy odwiedzimy Twoją miejscowość! Informacje o repertuarze oraz trasę naszych pokazów znajdziesz na stronie Kino.Visa.pl . Aby być na bieżąco polub facebookowy profil Zbliżeniowego Kina Visa i zbliż się do kinowej przygody!