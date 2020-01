Gotowi na powrót (brodatego) Jar Jar Binksa?

Stęskniliście się za Jar Jar Binksem? Jeśli tak, to wiedzcie, że śmieszno-straszny Gunganin może powrócić w serialowych przygodach Obi-Wana Kenobiego. A tak przynajmniej twierdzi Jason Ward z Making Star Wars, czyli stosunkowo wiarygodny "informator".Jasne, na dzień dzisiejszy to tylko plotka. Ale Ward powołuje się na kilka źródeł w Disneyu. Twierdzą one, że jednym z wątków w filmie ma być pokłosie Rozkazu 66 oraz losy Kenobiego i Jar Jara niedługo po narodzinach Vadera oraz Imperium. Podobno Jar-Jar ma także wyglądać nieco inaczej, będzie m.in. nosił brodę. Jak myślicie? Czy ta postać ma jeszcze szansę na rehabilitację w gwiezdnowojennym uniwersum?Akcja serialu będzie rozgrywać się 8 lat poi 11 przed. Serial opowie historię tego, jak Obi-Wan ostatecznie zaszył się na Tatooine w swojej pustynnej chatce.powstanie na potrzeby platformy Disney+. Będzie trzecim serialem aktorskim osadzonym w świecie "Gwiezdnych wojen". Pierwszym był gotowy na start platformy, " The Mandalorian ". Drugim będzie spin-off " Łotra 1 " o przygodach Cassiana Andora.Obi-Wan Kenobi pojawił się dotychczas w sześciu odsłonach " Gwiezdnych Wojen ". W epizodach I-III grał go McGregor , a w częściach IV-VI - Alec Guinness . Mistrz Jedi szkolił Anakina Skywalkera, który później przeszedł na ciemną stronę Mocy i stał się Darthem Vaderem. Po latach Kenobi wziął również pod skrzydła syna swego dawnego ucznia, Luke'a. Bohater zginął z ręki Vadera w finale " Nowej nadziei ". Później pojawiał się na ekranie jako duch.