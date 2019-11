Gra "Terminator: Resistance" już dostępna na PC, PS4 i XONE

3 2 1



to pierwszoosobowa strzelanka oparta na znanej filmowej licencji. Gra jest osadzona w czasach wojny z maszynami w przyszłości, której fragmenty mogliśmy zobaczyć w kultowych filmach Jamesa Camerona Historia ma miejsce w postapokaliptycznym Los Angeles, 31 lat po Dniu Sądu. Głównym bohaterem jest nowa postać z uniwersum Terminatora – Jacob Rivers, żołnierz w ruchu oporu Johna Connora. Jacob to z pozoru tylko zwykły szeregowiec, ale nagle staje się celem Skynetu i musi przeżyć starcie z elektronicznymi mordercami!Skynet może przegrać wojnę, ale jaka będzie w tym rola Jacoba? Przeżyj historię dziejącą się w przededniu ostatecznej bitwy o losy ludzkości w wojnie z maszynami!- Wybierz jakim bohaterem chcesz być! Uzbrój się po zęby i strzelaj do wszystkich lub przekradnij się po mieście i zdejmuj wrogów z zaskoczenia. Świat już nie jest tak przyjazny jak kiedyś, teraz musisz znaleźć to, czego potrzebujesz – a czasem nawet wytworzyć to samodzielnie.- Odmień los ludzkości! Ochraniaj zróżnicowaną grupę ocalałych, w której każdy ma własną historię i motywacje. Wszystko co robisz wpłynie na ich przyszłość i na zakończenie gry.- Staw czoła maszynom! Walcz ze znanymi z filmów przeciwnikami, w tym T-800, oraz nieznanymi wcześniej zagrożeniami z uniwersum Terminatora.Grajest dostępna w polskiej wersji językowej (napisy) na PlayStation 4, Xbox One oraz PC.