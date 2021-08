Granie w chmurze zawita jesienią na Xbox One i Xbox Series X|S

Xbox Cloud Gaming, czyli usługa pozwalająca na granie w tytuły z katalogu Game Pass jest już od jakiegoś czasu dostępna na smartfonach (Android oraz iOS) oraz komputerach (aplikacja na Windowsie i przez przeglądarkę na macOS). Dziś Microsoft ogłosił, że jesienią rozpoczną się testy grania w chmurze na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S.Jeśli pierwszą Waszą reakcją było "ale po co?", to już tłumaczymy. Posiadacze Xbox Series X|S będą mogli bez pobierania i instalowania uruchomić dostępne w katalogu Game Pass gry, sprawdzić czy dana produkcja im się podoba i ewentualnie zdecydować się na pobranie jej na dysk swojej konsoli. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby całą grę przejść w chmurze, jednak będzie się to wiązało z takimi ograniczeniami jak maksymalna rozdzielczość 1080p i nie więcej niż 60 klatek na sekundę.Dużo większe znaczenie ma to w przypadku konsol Xbox One i Xbox One X. Takie tytuły jak wydane " The Medium " i " Microsoft Flight Simulator " czy zmierzające wielkimi krokami " Starfield " i " Redfall " od Bethesdy zadziałają tylko na konsolach Xbox Series X|S. Dzięki możliwość grania w chmurze posiadacze sprzętów poprzedniej generacji będą mogli w nie zagrać na sprzętach, które już mają w domu, bez potrzeby wymieniania konsoli na nową. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, będzie się to wiązało z pewnymi ograniczeniami (rozdzielczość i framerate), jednak pozwoli na w miarę komfortowe granie w najnowsze tytuły.Dodanie tej funkcji ma też bardzo duże znaczenie dla Microsoftu i dalszego rozwoju usługi Xbox Game Pass. Nowe tytuły tworzone z myślą o Series X|S, które będą dodawane do katalogu, z miejsca dostaną ponad 50 milionów potencjalnych graczy, którzy mogą się nimi zainteresować.Testy Xbox Cloud Gaming na konsolach rozpoczną się jesienią, a kiedy wszystko będzie już stabilnie działało, to zostanie to udostępnione szerszemu gronu graczy. Aby móc w korzystać z grania w chmurze trzeba mieć wykupiony abonament Xbox Game Pass Ultimate.