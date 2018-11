Greg Kinnear w filmie o skandalu na wyborach Miss Świata w 1970 roku

Getty Images © Jason LaVeris



) dołączył do obsady filmu(znanego też jako "Misbehaviour for The Crown"). Gwiazdą obrazu jest Keira Knightley Akcja filmu będzie się rozgrywać w trakcie wyborów Miss Świata w 1970 roku w Londynie. Impreza cieszyła się wówczas olbrzymią popularnością - transmisję na żywo śledziło ponad 100 milionów widzów. W trakcie show na scenę wdarły się feministki, protestując przeciwko poniżającemu kobiety konkursowi piękności. Ostatecznie wybory zakończyły się niespodziewanym rezultatem - zamiast faworyzowanej Szwedki zwycięstwo odniosła przedstawicielka Grenady, stając się pierwszą czarnoskórą Miss Świata. Kinnear wcieli się w Boba Hope'a, który prowadził feralny konkurs.