Greg Kinnear w serialowej ekranizacji "Bastionu"

) dołączył do obsady serialu. Wcieli się w postać owdowiałego profesora Glena Batemana, którego intrygują wizje Matki Abagail.Serial jest ekranizacją jednej z najsłynniejszych powieści Stephena Kinga, w Polsce znanej jako "Bastion". Jej akcja rozgrywa się w rzeczywistości po apokalipsie. Z tajnego wojskowego laboratorium wydostał się wirus choroby podobnej do grypy, który zabił niemal całą ludzkość. Ocalali podejmują walkę o dalsze losy świata. Duchową przywódczynią staje się 108-letnia Matka Abagail (w tej roli Whoopi Goldberg ). Ucieleśnieniem wszelkiego zła będzie zaś sam Randall Flagg ( Alexander Skarsgård ).Współtwórcą serialu jest reżyser niewprowadzonych do kin Josh Boone . Całość powstaje dla platformy CBS All Access.