BIULETYN: Kevin Connolly oskarżony w mediach o gwałt

"The Daily Beast" opublikował artykuł, w którym kostiumolożka Gracie Cox oskarżyła aktora Kevina Connolly'ego o gwałt. Do zdarzenia miało dojść w 2005 roku, po imprezie na zakończenie prac nad reżyserskim debiutem aktora " Ogrodnik z Edenu ". Connolly odniósł się już do tych rewelacji stwierdzając, że do seksu doszło, ale że stosunek odbył się za zgodą obu stron. [za: Deadline] Alejandro Amenábar z filmu przenosi się do świata seriali. Zajmie się ekranizacją powieści graficznej "El Tesoro del Cisne Negro". Jest to historia młodego dyplomaty, który organizuje grupę mającą na celu odzyskanie skarbów skradzionych z wraków przez Franka Wilda. Serial jest wspólnym projektem amerykańskiej stacji AMC i hiszpańskiego Movistar+. Ma się składać z sześciu odcinków. [za: Deadline]Studiocanal, CPB Films i Leyland Films szykują angielskojęzyczny serial poświęcony Josephine Baker , francuskiej tancerce, aktorce, piosenkarce i agentce wywiadu. [za: Variety] Chris Parnell dołączyli do obsady " Home Alone ". Film jest rebootem " Kevina samego w domu ", który powstaje dla platformy Disney+. [za: Deadline] Henry Golding będzie gwiazdą filmu animowanego "The Tiger's Apprentice". Będzie to ekranizacja książki Laurence'a Yepa opowiadającej o chłopcu z San Francisco, który spotyka zmiennokształtnego Mr. Hu, który przybiera postać mówiącego ludzkim głosem tygrysa. Mr. Hu wprowadza chłopca w świat magii zamieszkiwanego przez mityczne stwory. Obraz będzie pełnometrażowym debiutem Carlosa Baeny. [za: The Hollywood Reporter]Gwiazdy " Stranger Things " i " Wiedźmina Anya Chalotra użyczą głosu bohaterom serialu animowanego "New-Gen". Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku 7+. Jego akcja rozgrywa się w świecie przyszłości, któremu zagraża nanotechnologiczna wojna. Głównymi bohaterami będzie rodzeństwo bliźniąt, które prowadzi podwójną egzystencję jako zwyczajni nastolatkowie i superbohaterowie. [za: Variety] Greg Kinnear dołączył do obsady serialu "Shinning Vale". Ma to być komediowy horror o rodzinie, która z dużego miasta przenosi się do małego miasteczka i zamieszkała w domu, w którym miały miejsce przerażające rzeczy. [za: Deadline]Władze Chin dały zgodę na otwarcie kin. Nie dotyczy to jednak całego kraju a jedynie regionów, gdzie istnieje niskie ryzyko powrotu pandemii COVID-19. Kina mogą ruszyć od 20 lutego. [za: The Hollywood Reporter]Jessica Watson - najmłodsza osoba, która samotnie opłynęła świat (miała wtedy 16 lat) - będzie bohaterką filmu "True Spirit". Obraz dla platformy Netflix wyreżyseruje Sarah Spillane . [za: Deadline]Najnowsza książka Christiny Baker Kline "The Exiles" zostanie zmieniona w serial telewizyjny. Akcja powieści rozgrywa się w XIX-wiecznej Australii i opowiada historię trzech kobiet: dwóch Angielek zesłanych do Australii w ramach kary i osieroconej aborygeńskiej dziewczynki. [za: Variety]