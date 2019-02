Gremliny będą rozrabiać na nowej platformie Warnera

WarnerMedia ma już dwie platformy streamingowe, a mimo to przygotowuje trzecią, której nazwa na razie nie została ujawniona. Znamy już za to jeden z projektów, który powstanie specjalnie z myślą o niej. To serialowy prequel kinowego przeboju z 1984 rokuBohaterem będzie znany z filmu Pan Wing. W obrazie Joe Dantego był starym mężczyzną. W serialu poznamy go, jak był młody i razem z Gizmo przeżywał niesamowite przygody.Scenarzystą i producentem wykonawczym serialu będzie Tze Chun ). Całość powstanie jako wspólny projekt Warner Bros. Television i Amblin Television.Nowa platforma WarnerMedia w wersji beta nie będzie oferować żadnego ekskluzywnego contentu. Ten pojawi się dopiero w przyszłym roku.