Będą nowe "Gremliny" i "Goonies". Warner ma w planach kontynuowanie obu serii

"Gremliny 3", "Goonies 2" powstaną? Warner Bros. tego chce

Zwiastun filmu "Gremliny rozrabiają"

Plany dotyczącenikogo nie powinny dziwić. W końcu cykl został już ostatnio wzbogacony o nowy tytuł – serial animowany. Regularnie też w sieci powracają spekulacje na temat kolejnego filmu kinowego.Według portalu Deadline w prace nad scenariuszem włączył się, czyli autor fabuły kultowej pierwszej części pod tytułem. Strona jednak nie ujawnia żadnych szczegółów.Informacja ojest dużo większym zaskoczeniem. Oryginał w Ameryce ma status świętości. I choć od czasu do czasu nawet sam Chris Columbus przebąkiwał coś o kontynuacji, to jednak przez lata wydawało się, że są to jedynie niezobowiązujące rozmowy.Portal Deadline twierdzi jednak, że film ma spore szanse powstać. Na razie jest jednak na wczesnym etapie rozwoju i strona nie podaje żadnych szczegółów dotyczących możliwej fabuły. W sieci spekuluje się, że może to być sequel typu legacy.