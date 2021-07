Najlepsze filmy o potworach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

O randze Predatora niech świadczy fakt, że jest godnym przeciwnikiem zarówno Ksenomorfa z serii " Obcy ", jak i Arnolda Schwarzeneggera . " Predator John McTiernana to przewrotne kino akcji, w którym grupa twardzieli zostaje sprowadzona na parter przez większego, kosmicznego twardziela. Gwiazdą jest tu nie tyle Schwarzenegger , co świetnie budowane napięcie i powolne odkrywanie, z kim mamy do czynienia. A kiedy tytułowy potwór wreszcie ukazuje się nam w całej okazałości, nie zawodzi. Arnold może nazywać go "brzydkim skurczybykiem", ale nie ma wątpliwości, że to filmowa ikona.