By Boże Narodzenie było radosne! Polecamy filmy na święta

Na miejscu pierwszym uplasował się film, który stanowi definicję bożonarodzeniowego klasyka: ideał, do którego aspirują nawet najlepsze filmy świąteczne. " To wspaniałe życie " opowiada o George'u Baileyu ( James Stewart ), małomiasteczkowym dobroczyńcy, który wpada w tarapaty finansowe i znajduje się na skraju samobójstwa. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu, jak wyglądałby bez niego świat. " To wspaniałe życie " to jakby "Opowieść wigilijna" wstecz. Reżyser Frank Capra snuje historię tyleż o gorzkim pogodzeniu z rzeczywistością, co o tym, że prawdziwe bogactwo tkwi w byciu i dzieleniu się z bliskimi. Co brzmi jak idealne przesłanie najsłynniejszego filmu na Boże Narodzenie.