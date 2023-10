Filmy na Halloween. Najśmieszniejsze horrory, które warto obejrzeć

What We Do in the Shadows

Twórcy filmu " Co robimy w ukryciu " przyglądają się horrorowi przez pryzmat konwencji reportażu i sitcomu. Życie grupki wampirów z Nowego Jorku potrafi bowiem zawierać w sobie wiele zwyczajnych-niezwyczajnych problemów. Efekt jest nie tylko błyskotliwy, ale też – co najważniejsze – naprawdę zabawny. Viago, Deacon i Vladislav usiłują normalnie egzystować, pomimo oczywistych uchybień związanych z wielusetletnim cyklem życia krwiopijców, którzy muszą dostosować się do nowych warunków współczesności. Bez goryczy, ale za to z wieloma zabawnymi momentami " Co robimy w ukryciu " (filmowe, a także serialowe) to dawka udanej rozrywki.