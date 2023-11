Najlepsze komedie świąteczne. Top 15 zabawnych filmów, które warto obejrzeć

Bez Griswoldów nie ma wakacji, ale także i świąt. Kolejna odsłona serii napisanej przez Johna Hughesa (" Wolny dzień pana Ferrisa Buellera ", " Klub winowajców ") zabiera sympatyczną rodzinkę prosto do piekła bożonarodzeniowych przygotowań. W końcu każdy dobrze wie, że do dobrego ugoszczenia rodziny potrzebne są niezwykłe nakłady pracy. Clarkowi Griswoldowi ( Chevy Chase ) dodatkowo przeszkadza zawsze towarzyszący mu pech. Dla twórców to oczywiście kolejny pretekst do gagów, żartów i śmiechu z manii wielkości, która co roku ogarnia podwórka, kuchnie i salony każdego amerykańskiego domostwa. Na drugim planie pojawiają się też m.in Beverly D'Angelo