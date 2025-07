Gwiazda "Poprzedniego życia" nakręci feministyczny horror

"The Eyes Are the Best Part" – co wiemy?

"The Eyes Are the Best Part" będzie adaptacją popularnej w Stanach powieści Moniki Kim – autorki tak samo jak Lee pochodzącej z Korei Południowej. Książka opisywana jest jako "feministyczny horror psychologiczny". Dziennikarze The Hollywood Reporter podają, że jej fabuła rozgrywa się w Los Angeles i śledzi przemianę Ji-won – spokojnej dziewczyny, która po odkryciu romansu swojego ojca stopniowo przemienia się w seryjną morderczynię. Przy okazji, to też opowieść o tragedii rozpadu rodziny – i ciężkim wysiłku, by skleić ją ponownie.Książka Moniki Kim w zeszłym roku zdobyła nagrodę Brama Stokera za najlepszy debiut powieściowy, a także została nominowana do plebiscytu portalu Goodreads w kategoriach "najlepszy horror" i "najlepszy debiut". Autorka będzie pełniła rolę producentki wykonawczej nadchodzącego filmu. W pracach producenckich wspomogą ją także Matt Jackson Joanne Lee oraz Lulu Wang , reżyserka filmu " Kłamstewko ".Sama Greta Lee poza reżyserią zajmie się też adaptacją książki na język filmowego scenariusza. Swój debiut stworzy w obrębie wytwórni Searchlight Pictures. "The Eyes Are the Best Part" będzie dla niej nie tylko pierwszym filmem pełnometrażowym, ale i jakimkolwiek projektem, jaki dotąd nakręciła. W ostatnim czasie widzowie mogli oglądać ją w serialu " Studio ", " The Morning Show " oraz " Problemiście ". W tym roku wystąpi też jako jedna z głównych gwiazd widowiska " Tron: Ares ".