Gwiazda "Slumdoga" okradnie prezydentów i papieża

Projekt powstaje dla studia Miramax TV, które od kilku lat stara się o powrót do pierwszej ligi.Serial bazować będzie na historii opisanej przez dziennikarzy Wall Street Journal Simona Clarka i Willa Loucha w książce. Zaprezentowali w niej historię charyzmatycznego pakistańskiego biznesmena. Założył on fundusz inwestycyjny w Dubaju. Szybko stał się globalną sensacją przyciągają uwagę wielu inwestorów i ściągając do swojego funduszu miliardy dolarów. A wszystko to przez obietnice, że wie, jak rozwiązać globalny problem biedy, głodu i politycznych niepokojów. Twierdził, że kluczem są ryzykowne inwestycje.Naqvi miał kontakty z najważniejszymi politykami globu, jak również z liderami ruchów religijnych (w tym z papieżem). Jego finansowe imperium rozpadło się równie spektakularnie jak powstało, kiedy jego puste obietnice okazały się mieć fatalne konsekwencje. Dev Patel jest angielskim aktorem, którego rodzice byli hindusami z Kenii. Karierę rozpoczął jako nastolatek w serialui od razu zwrócił na siebie uwagę widzów i branży. Zaraz potem zagrał w wielkim przeboju kinowym, co okazało się przełomem w jego karierze.W kolejnych latach wystąpił m.in. w komedii, zdobył BAFTA i nominację do Oscara za rolę w filmie. Z kolei kreacja w filmieprzyniosła mu drugą nominację do Złotych Globów. Ostatnim filmem z jego udziałem jest oniryczna rewizjonistyczna wersja jednej z arturiańskich legendObecnie Patel pracuje nad swoim reżyserskim debiutem.powstaje dla platformy Netflix.