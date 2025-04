Aktor-reżyser połączy "Johna Wicka" z "Braveheart"

"The Peasant" – co wiemy o filmie Deva Patela?

"Monkey Man" – zwiastun

O czym opowiada "Monkey Man"?

Głównym bohaterem będzie pasterz, który wyrusza w poszukiwaniu zemsty na grupie najemnych rycerzy, którzy splądrowali jego wioskę. Okazuje się, że jest on kimś więcej, niż się dotychczas wydawało. Patel miał już odczynienia z arturiańskimi legendami w filmie " Zielony Rycerz " (2021) Davida Lowery'ego Projekt był początkowo rozwijany przez scenarzystę(serial " Ms. Marvel "). W 2023 trafił nawet na tzw. Czarną Listę, czyli zestawienie najlepszych niezrealizowanych hollywoodzkich scenariuszy. W rękach Patela historia przeszła szereg zmian: początkowo miała rozgrywać się we Włoszech, a tajemnicza przeszłość głównego bohatera wiązała się z papieżem. Patel zastąpił te elementy motywem indyjskiego mistycyzmu. The Peasant " powstaje dla studia Thunder Road, z którym Patel nakręcił już " Monkey Mana ", oraz studia Fifth Season.Kid, anonimowy młody mężczyzna wiedzie samotne życie walcząc w podziemnym klubie. Każdej nocy przywdziewa maskę i masakruje kolejnych rywali, a jego marzeniem jest pomścić swoich bliskich. Po latach tłumienia złości, Kid odkrywa sposób na infiltrację skorumpowanej miejskiej elity, która niegdyś odebrała mu wszystko. Mierząc się z traumą, mężczyzna wyrusza drogą zemsty, aby wyrównać rachunki.