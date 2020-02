Dev Patel doprowadzi do krachu giełdy

Dev Patel ("The Green Knight") zagra główną rolę w trhillerze "Flash Crash" na podstawie nadchodzącej (premiera w maju) książki dziennikarza śledczego Liama Vaughana. ) zagra główną rolę w trhillerzena podstawie nadchodzącej (premiera w maju) książki dziennikarza śledczego Liama Vaughana.







Będzie to inspirowana faktami historia Navindera Singha Sarao, brokera, który wprawił w osłupienie finansistów z Wall Street, kiedy to samodzielnie, pracując ze swojego domu w Londynie, doprowadził do załamania giełdy w 2010 roku. Jego dalsze losy oraz gra w kotka i myszkę z amerykańskim rządem stały się przedmiotem wielu skrajnych opinii i analiz.Za produkcję odpowiadają See-Saw i New Regency. Scenarzystą filmu Jonathan Perera ).