Austin Butler. Z "Diuny 2" do nowego filmu Darrena Aronofsky'ego

Butler i Aronofsky kręcą film?

Informację na ten temat podał Jeff Sneider. Niestety nie wyjawił żadnych szczegółów.o której pisaliśmy w listopadzie. Zamiast tego ma to być thriller.Po 2017 roku i źle przyjętym filmie " mother! ", Darren Aronofsky zrobił sobie przerwę od kina. Powrócił dopiero w 2022 roku. I to od razu w wielkim stylu.o pogrążonym w chronicznej depresji mężczyźnie z olbrzymią nadwagą zachwycił widzów i krytyków. Otrzymał też wiele nagród, w tym dwa Oscary. Austin Butler z kolei od kilku lat jest na trajektorii wznoszącej. Najpierw były występy u Jarmuscha (" Truposze nie umierają ") i Tarantino (" Pewnego razu... w Hollywood "). Potem przyszła eksplozja popularności w filmie " Elvis ". A już za chwilę zobaczymy go na wielkich ekranach w widowisku. Film już zbiera fantastyczne opinie.