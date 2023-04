Austin Butler gwiazdą thrillera "City on Fire". To adaptacja głośnego kryminału

Co wiemy "City on Fire", adaptacji powieści Dona Winslowa z Austinem Butlerem w roli głównej?

Nie tylko Elvis. Skąd znamy Austina Butlera?

, który za tytułową rolę w widowisku Baza Luhrmanna został nominowany do Oscara, zagra w. Będzie to filmowa adaptacja głośnej powieści. Projekt powstaje dla studia Sony 3000 Pictures.to adaptacja głośnej powieści Dona Winslowa pod tym samym tytułem.nie tylko zagra w filmie, ale także będzie jego producentem. Książka ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. W oficjalnym opisie możemy przeczytać:Jest to pierwsza część trylogii. Premiera drugiej, zatytułowanej "City of Dreams", zaplanowana jest w USA na 18 kwietnia.Przełomem w karierzebyła rolaw biografii legendarnego muzyka zatytułowanej po prostu. Aktor odebrał za nią m.in. Złoty Glob i nagrodę BAFTA, był też nominowany do Oscara. W jego filmografii znajdziemy takie filmy jakczy. Mogliśmy zobaczyć go również w licznych serialach, m.in.. Wśród zbliżających się premier z jego udziałem jest m.in. widowiskoi miniserialZobaczciew zwiastunie filmu