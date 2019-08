Gwiazdy "Gry o tron" i "Templariuszy" na urodzinach

Getty Images © Paul Archuleta



Getty Images © Michael Kovac



) i Tom Cullen ) zostali gwiazdami angielskiego thrillera. Obraz jest pełnometrażowym debiutem Charliego Dorfmana, który również napisał scenariusz."Barbarians" to historia czwórki przyjaciół, którzy spotkali się w domu położonym na prowincji, by świętować urodziny jednego z nich. Przyjemny wieczór zmieni się jednak nie do poznania, kiedy tajemnice zaczną wychodzić na jaw oraz będą miały miejsce niepokojące wydarzenia.Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w tym tygodniu.