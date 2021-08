HBO Max kasuje spin-off "Lśnienia". Netflix go uratuje?

Ponad rok temu dowiedzieliśmy się, że J.J. Abrams wyprodukuje dla HBO Max serial "Overlook". Teraz okazuje się, że platforma nie jest nim zainteresowana. Serial ma jednak wciąż szansę powstać. Podobno może go kupić Netflix.Szczegóły fabuły nie są na razie ujawnione. "Overlook" ma być spin-offem "Lśnienia" Stephena Kinga . Poznamy w nim bliżej mroczną historię hotelu, w którym rozgrywała się akcja powieści. Za scenariusz odpowiadali Dustin Thomason Scott Brown , którzy wcześniej współpracowali z J.J. Abramsem Stephenem Kingiem przy serialu " Castle Rock "."Overlook" nie jest pierwszym projektem poświęconym mrocznemu przybytkowi z "Lśnienia", który ma problemy z realizacją. Kilka lat temu Warner Bros. planował "The Overlook Hotel", którego reżyserem miał być Mark Romanek. Ostatecznie projekt trafił do kosza, a zamiast niego studio wyprodukowało horror " Doktor Sen ".