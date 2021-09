HBO Max w Europie Środkowej i Wschodniej w przyszłym roku

W czasie Series Mania Forum szefowie HBO Max ogłosili nowe plany wprowadzania platformy do kolejnych krajów. Dla nas najważniejszą wiadomością jest ta, że w Europie Centralnej i Wschodniej HBO Max ma się pojawić w przyszłym roku.



Podbój Europy platforma rozpocznie jednak jeszcze w tym roku. Jesienią planowane jest jej wejście na rynki skandynawskie i do Hiszpanii.



Oprócz Europy Centralnej i Wschodniej w przyszłym roku HBO Max trafi też do Portugalii. Są jednak takie kraje, w których platforma nie pojawi się w najbliższych miesiącach. Dotyczy to tych miejsc, gdzie HBO ma podpisane długoterminowe umowy dystrybucyjne z innymi podmiotami. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie za emisję produkcji HBO odpowiada Sky.