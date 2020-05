Harvey Weinstein z kolejnymi zarzutami o gwałt

Do sądu w Nowym Jorku wpłynął kolejny pozew przeciwko Harveyowi Weinsteinowi . Cztery kobiety, które na razie pragną zachować anonimowość, oskarżają upadłego hollywoodzkiego magnata o przestępstwa na tle seksualnym.Jedna z rzekomych ofiar twierdzi, iż miała zaledwie 17 lat, gdy w 1994 roku została zgwałcona przez Weinsteina w Nowym Jorku. Po wszystkim producent zagroził kobiecie - wówczas aspirującej aktorce - że jeśli nie będzie milczeć, nigdy nie zagra w żadnym filmie. Weinstein zapowiedział także, iż w razie niedyskrecji jego współpracownicy odnajdą i skrzywdzą ofiarę oraz jej rodzinę.O gwałt oskarża laureata Oscara także druga kobieta. Do przestępstwa miało dojść w 2013 roku podczas festiwalu w Wenecji. Pozostałe dwie powódki zarzucają Weinsteinowi napaść seksualną oraz przetrzymywanie wbrew woli w pokoju hotelowym.Co ważne, kobiety pozywają nie tylko filmowca, ale również jego brata i partnera biznesowego Boba Weinsteina , a także wytwórnię Disneya, do której przez kilka lat należało założone przez Weinsteinów studio Miramax. Są oni oskarżani o to, że tuszowali skandale z udziałem producenta " Pulp Fiction ".Przypomnijmy: Weinstein przebywa aktualnie w więzieniu. W lutym tego roku sąd skazał go na 23 lata odsiadki za gwałt oraz wymuszenie aktu seksualnego.