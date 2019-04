Helen Mirren atakuje Netflix. Rząd USA broni go

Getty Images © Matt Winkelmeyer



W Las Vegas rozpoczął się CinemaCon. Jednym z głównych tematów pierwszego dnia okazał się Netflix. A wszystko za sprawą Helen Mirren Aktorka pojawiła się na scenie w ramach prezentacji filmu. Wykorzystała to, by stanąć w obronie kin. Jej słowa lotem błyskawicy obiegły cały świat. Aktorka powiedziała bowiem:W podobnym tonie na innej prezentacji wypowiadał się reżyser Jon M. Chu . Ujawnił on, że odrzucił hojną ofertę Netfliksa, ponieważ chciał, by jego filmtrafił do kin.Tymczasem władze amerykańskie wyraźnie stanęły po stronie platformy. Departament Sprawiedliwości wysłał list do Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Wyraża w nim zaniepokojenie pomysłami, które mogą uniemożliwić produkcjom Netfliksa walkę o Oscary. Oskarża Akademię o nielegalne praktyki, które faworyzują konkurentów platformy.List Departamentu Sprawiedliwości został w Hollywood przyjęty ze zdumieniem, głównie dlatego, że władze USA najwyraźniej traktują Akademię jak zwykłą firmę prowadzącą działalność gospodarczą (co rzecz jasna mija się z prawdą).