Hideo Kojima znów straszy. Oto zwiastun gry "OD"

Kojima Productions zaprezentowało nowy zwiastun wyczekiwanej gry "OD". Sprawdźcie, co tym razem szykuje dla graczy mistrz horroru.

Co się stanie, gdy przedawkujesz strach?



Choć jest to już kolejne wideo promujące grę "OD", to o samym tytule wciąż wiemy stosunkowo niewiele. Kojima Productions nie ogłosiło nawet daty premiery. Mamy za to plakat:


Twórcą gry jest Hideo Kojima, który w jednym z wywiadów stwierdził, że "OD" przetestuje granice wytrzymałości graczy na strach i sprawdzi, co się stanie, gdy tę granicę przekroczymy.

W pracach nad scenariuszem wspomagał go mistrz filmowego horroru, reżyser "Uciekaj!" Jordan Peele. W obsadzie są: Sophia Lillis, Hunter Schafer oraz Udo Kier.

Zobacz zwiastun gry "OD"




