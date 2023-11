Przestań nudzić! Ridley Scott odpowiada na krytykę filmu "Napoleon"

Przekłamania "Napoleona" i reakcja Ridleya Scotta

ma być wnikliwym spojrzeniem na historię Napoleona Bonapartego ( Joaquin Phoenix ) oraz jego skomplikowaną relację z Józefiną Bonaparte ( Vanessa Kirby ). Scott planuje pokazać bohatera jako genialnego stratega o niepohamowanej ambicji. Na ekranie możemy się więc spodziewać wielu widowiskowych scen batalistycznych. W obsadzie znalazł się również Tahar Rahim , który zagrał Paula Barrasa – francuskiego polityka i kochanka Józefiny.Autorem scenariuszajest David Scarpa (" Wszystkie pieniądze świata "). Za zdjęcia odpowiada etatowy współpracownik reżysera, Dariusz Wolski Wczoraj w sieci zadebiutował nowy, IMAX-owy plakat widowiska:Popularnyna TikToku przyjrzał się wydarzeniom, które zaprezentowane zostały, jak na przykład to, że w rzeczywistości Napoleon nie strzelał z armat w piramidy, nie był świadkiem egzekucji Marii Antoniny, która – wbrew temu, co możemy zobaczyć w zwiastunie – miała ścięte włosy przed wyprowadzeniem jej na szafot.na tę krytykę krótko:Co wcale nie znaczy, że Scott ignorował w czasie pracy nadfakty historyczne. Przeciwnie, mógł liczyć na pomoc specjalistów. W czasie zdjęć zwracał uwagę na takie szczegóły, jak różnice w przygotowywaniu bagnetów do bitwy przez angielskich i francuskich żołnierzy. Joaquin Phoenix w innym wywiadzie również odniósł się do historycznej wartości widowiska:W tym samym wywiadzie dla "The New Yorker" Ridley Scott odniósł się doPrzyznał, że kiedy przeczytał jego scenariusz, poczuł się przytłoczony szalenie szeroką perspektywą, gdyż Kubrick chciał opowiedzieć o Napoleonie od jego urodzin aż po śmierć. Scott wraz ze scenarzystą Davidem Scarpą przyjęli węższą perspektywę za jądro narracji przyjmując małżeństwo Napoleona i Józefiny.