Hit Amazon Prime "Tego lata stałam się piękna" dostał 3. sezon. Kiedy powstanie?

"Tego lata stałam się piękna" wsród 10 najpopularniejszych seriali Amazon Prime Video

kadr z serialu "Tego lata stałam się piękna"

Co wiemy o 3. sezonie "Tego lata stałam się piękna"?

O czym opowiada serial "Tego lata stałam się piękna"?

Zwiastun serialu "Tego lata stałam się piękna" – sezon 1.

to serial oparty na serii książek Jenny Han , która jest także autorką trylogiizekranizowanej w postaci filmu dla Netfliksa. Pierwszy sezon serialu Amazon Prime Video zadebiutował latem zeszłego roku, ale to dopiero drugi sezon przypieczętował jego sukces, zwiększając widownię dwukrotnie względem pierwszej odsłony. Aktualnie dzieło Jenny Han pełniącej przy projekcie funkcję showrunnerki trafiło na listę 10 najchętniej oglądanych seriali w historii platformy.Decyzja o realizacji 3. sezonu została podjęta jeszcze przed rozpoczęciem strajków aktorów w Hollywood, ale jego produkcja nie rozpocznie się, dopóki negocjacje związków zawodowych nie dojdą do szczęśliwego końca. Nie wiadomo więc, kiedy miłośnicydoczekają się kontynuacji. Biorąc pod uwagę, że drugi sezon jeszcze nawet się nie zakończył, a przerwa między pierwszym i drugim trwała rok, trzeci sezon ma szansę zachować tę cykliczność.Główną bohaterką serialu jest Belly grana przez Lolę Tung , która od lat spędza wakacje z rodziną w domku przy plaży w Cousins. Kiedy przyjeżdża tam jako 16-latka, wszystko się zmienia – dla dziewczyny będzie to najbardziej pamiętne lato życia, doświadczy bowiem wszystkich blasków i cieni wchodzenia w dorosłość, w tym pierwszych uczuciowych uniesień uwikłanych w miłosnym trójkącie. To także wielopokoleniowa opowieść o więzach rodzinnych i kobiecych przyjaźniach. Zobaczcie zwiastun.Twórczyniami serialu są Jenny Han Sarah Kucserka będące showrunnerkami.