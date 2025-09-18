Newsy Filmy To jednak nie koniec "Tego lata stałam się piękna". Filmowa kontynuacja w drodze
Wczoraj na Prime Video trafił finałowy odcinek serialu "Tego lata stałam się piękna". Jak podaje Variety, nie jest to jednak ostateczne pożegnanie z Belly. W planach jest bowiem filmowa kontynuacja.

Filmowa kontynuacja "Tego lata stałam się piękna" w drodze


O fabule filmu wiadomo jedynie, że będzie kontynuacją wątków z finałowego sezonu "Tego lata stałam się piękna". Scenariusz napisze Jenny Han, autorka książkowego pierwowzoru, która współpracowała też przy serialu. Na podstawie jej powieści Netflix zrealizował też trylogię "Do wszystkich chłopców, których kochałam" oraz serial "Xo, Kitty". Informacja o planowanej produkcji została ogłoszona w Paryżu podczas uroczystej premiery finałowego odcinka.

GettyImages-2235954010.jpg Getty Images © Lyvans Boolaky
Jenny Han w towarzystwie gwiazd "Tego lata stałam się piękna"
Belly ma przed sobą jeszcze jeden kamień milowy i pomyślałam, że jego powagę może oddać tylko film. Jestem niezwykle wdzięczna Prime Video za to, że wciąż wspiera moją wizję tej historii i umożliwia podzielenie się jej ostatnim rozdziałem z fanami – czytamy w oświadczeniu Han.

Według danych, którymi podzielił się Amazon, trzeci sezon "Tego lata stałam się piękna" w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery zgromadził przed ekranami 25 milionów widzów z całego świata.

Zobacz zwiastun serialu "Tego lata stałam się piękna"


Serial "Tego lata stałam się piękna" zadebiutował na Prime Video w czerwcu 2022 roku. W rolach głównych wystąpili Lola Tung, Gavin Casalegno i Christopher Briney. Przypominamy zwiastun:



Belly z rodziną co roku spędza wakacje w domku przy plaży w Cousins. Każde lato jest takie samo... dopóki Belly nie kończy szesnastu lat. Znajomości zostaną poddane próbie, bolesne prawdy wyjdą na jaw, a Belly zmieni się na zawsze. To lato pierwszej miłości, złamanego serca i dorastania – tego lata stała się piękna.

Tego lata stałam się piękna  (2022)

 Tego lata stałam się piękna

The Summer I Turned Pretty  (2027)

 The Summer I Turned Pretty

