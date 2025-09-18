To jednak nie koniec "Tego lata stałam się piękna". Filmowa kontynuacja w drodze

Wczoraj na Prime Video trafił finałowy odcinek serialu "Tego lata stałam się piękna". Jak podaje Variety, nie jest to jednak ostateczne pożegnanie z Belly. W planach jest bowiem filmowa kontynuacja.
Filmowa kontynuacja "Tego lata stałam się piękna" w drodze
O fabule filmu wiadomo jedynie, że będzie kontynuacją wątków z finałowego sezonu "Tego lata stałam się piękna
". Scenariusz napisze Jenny Han
, autorka książkowego pierwowzoru, która współpracowała też przy serialu. Na podstawie jej powieści Netflix zrealizował też trylogię "Do wszystkich chłopców, których kochałam
" oraz serial "Xo, Kitty
". Informacja o planowanej produkcji została ogłoszona w Paryżu podczas uroczystej premiery finałowego odcinka.
Jenny Han w towarzystwie gwiazd "Tego lata stałam się piękna"Belly ma przed sobą jeszcze jeden kamień milowy i pomyślałam, że jego powagę może oddać tylko film. Jestem niezwykle wdzięczna Prime Video za to, że wciąż wspiera moją wizję tej historii i umożliwia podzielenie się jej ostatnim rozdziałem z fanami
– czytamy w oświadczeniu Han
.
Według danych, którymi podzielił się Amazon, trzeci sezon "Tego lata stałam się piękna
" w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery zgromadził przed ekranami 25 milionów widzów z całego świata.
Zobacz zwiastun serialu "Tego lata stałam się piękna"
Serial "Tego lata stałam się piękna
" zadebiutował na Prime Video w czerwcu 2022 roku. W rolach głównych wystąpili Lola Tung
, Gavin Casalegno
i Christopher Briney
. Przypominamy zwiastun:
Belly z rodziną co roku spędza wakacje w domku przy plaży w Cousins. Każde lato jest takie samo... dopóki Belly nie kończy szesnastu lat. Znajomości zostaną poddane próbie, bolesne prawdy wyjdą na jaw, a Belly zmieni się na zawsze. To lato pierwszej miłości, złamanego serca i dorastania – tego lata stała się piękna.