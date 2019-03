Hollywoodzkie hity zarabiają kasę w Chinach

Getty Images © China Photos



Niech Was nie zwiedzie to, że całe podium naszego box-office'owego zestawienia zajmują amerykańskie produkcje. Swoje pozycje zawdzięczają wyłącznie Chinom, gdzie widzowie wciąż tłumnie chodzą do kin.I to właśnie dzięki Chinom po dwóch miesiącach od swojej premiery na szczycie zestawienia znalazła się animacja. Weekendowe wpływy szacujemy naZ tego aż 32,3 mln pochodzi właśnie z Chin. Obraz zajął tam oczywiście pierwsze miejsce uzyskując przy tym drugie najlepsze otwarcie dla produkcji DreamWorks Animation (za).Animacja dobrze sprzedaje się również w Rosji, gdzie z wynikiem 5,0 mln dolarów utrzymała pozycję lidera. Numerem jeden była też w Hiszpanii (1,7 mln dolarów). Lepszy wynik miała we Francji (2,0 mln dolarów), ale tam wystarczyło to do zajęcia drugiego miejsca. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 277,7 mln dolarów. Ostatnim ważnym rynkiem dla animacji będzie Japonia, gdzie jednak pojawi się dopiero w drugiej połowie sierpnia.Lider ubiegłotygodniowego zestawianie tym razem spadł na miejsce drugie.straciła w Chinach prawie 2/3 wpływów z otwarcia i w ten weekend zarobiła już tylko 24,1 mln dolarów (łącznie ma na koncie 113,2 mln dolarów). Stanowi to jednak i tak ponad połowę weekendowych wpływów, które szacujemy na. Widowisko zaskakująco dobrze radzi sobie w wielu innych krajach, notując niewielkie spadki. We Francji wyniosły one tylko 33%, w Australii 36% (gdzie dodatkowoutrzymała pierwsze miejsce), a w Niemczech tylko 29%. Zagraniczne wpływy filmu wynoszą obecnie 278,2 mln dolarów. Póki co jest to więc najbardziej kasowa amerykańska premiera 2019 roku.Na podium znalazło się również miejsce dla. Zdobywca Oscara trafił do kin w Chinach, gdzie zarobił 17 milionów dolarów (łącznie 17,2 mln). Dzięki temu weekendowe wpływy podskoczyły do. Obraz zanotował potężne wzrosty sprzedaży biletów w wielu krajach na świecie, m.in. we Włoszech (o 65%), Francji (o 45%), w Niemczech (o 50%), Wielkiej Brytanii (o 40%), Holandii (o 35%) i Australii (o 30%). Oprócz Chinzadebiutował też w Japonii, gdzie zarobił 2,5 mln dolarów.Czwarte miejsce należy do największego kasowego przeboju tego roku, czyli chińskiego widowiska SF(The Wandering Earth). Według comScore film zarobił w weekend. W samych Chinach zgarnął 13,7 mln dolarów, gdzie jego łączne wpływy wynoszą obecnie 677,2 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka animacja Warner Bros.. Weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz wkrótce będzie miał swoją premierę w Chinach (22 marca). Jednaknie był tam hitem. Zarobił bowiem marniutkie 6,1 mln dolarów.