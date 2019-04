Hulu wkrótce będzie w całości należeć do Disneya?

Wszystko wskazuje na to, już wkrótce platforma streamingowa Hulu będzie w całości należeć do Disneya. Koncern już dziś jest większościowym udziałowcem, posiadając prawie 70% akcji.Aby tak się stało, Disney musi odkupić brakujące udziały od koncernu Comcast, właściciela NBCUniversal. Na niedawnym spotkaniu z inwestorami szef Comcastu twierdził, że cieszy się z posiadania Hulu, które jest rentowną inwestycją. Jednak NBCUniversal szykuje własną platformę streamingową, przez co posiadanie Hulu może nie być na dłuższą metę opłacalne.Należąca do Comcastu stacja CNBC twierdzi, że rozmowy z Disneyem w sprawie sprzedania udziałów w Hulu już trwają. Na razie jednak jest za wcześnie, by stwierdzić, czy do podpisania umowy w tej sprawie na pewno dojdzie.Hulu powstał 2007 roku. Do niedawna jego udziałowcami byli: Disney, 21st Century Fox, NBCUniversal (Comcast) i WarnerMedia (AT&T). Disney stał się większościowym udziałowcem (mając 60% akcji) po odkupieniu akcji od Foxa. Tydzień temu podano z kolei, że AT&T odsprzeda Hulu swoje niecałe 10% akcji, którymi podzielą się Disney i Comcast.Hulu jest pierwszą platformą streamingową, która zdobyła Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego (w 2017 roku za).