Ile będzie kosztował serwis streamingowy Apple'a?

Z najnowszych doniesień wynika, że firma Apple rozważa wprowadzenie miesięcznych opłaty 10 dolarów za serwis Apple TV+. Tymczasem na zapełnienie serwisu oryginalnymi materiałami firma wydała podobno 6 miliardów dolarów.Serwis ma ruszyć w listopadzie a miesięczna subskrypcja ma wynieść 9,99 dolarów. Możliwe, że pojawi się również darmowy okres próbny. Koncepcja opłaty miesięcznej wydaje się jednak przeczyć popularnej teorii, jakoby serwis miał być darmowy dla tych osób, które korzystają z oprogramowania firmy Apple."Financial Times" zasugerował, że ramówka serwisu mogła kosztować Apple'a 6 miliardów dolarów, nie podano jednak, jaki okres obejmuje ten rzekomy budżet. Jeśli to prawda, to suma jest dużo większa niż początkowo ogłaszany miliard.Firma Apple nie skomentowała jednak na razie tych informacji i wciąż podtrzymuje aurę tajemnicy.W poniedziałek zadebiutował tymczasem zwiastun jednego z nadchodzących seriali platformy Apple TV+, Steve'em Carellem . Według "Financial Timesa" serial kosztował więcej niż ostatni sezon