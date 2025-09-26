Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2025

1 października

Twardzi goście Alphamännchen 2025 - W samym sercu kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dawne przewagi, przywileje i poczucie tożsamości. Kiedyś byli niekwestionowanymi samcami alfa panującymi nad każdym aspektem swojego życia, teraz jednak muszą odnaleźć się w nowej epoce – epoce równości.

Zwierz Animal 2025 - Komedia Víctor García León Hiszpania Komedia Luis Zahera Lucía Caraballo Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem zmierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.

Zmiana Skiftet 2025 - Szwecja Agnes Rase Josefin Asplund Szwecja, 1958 rok. Po raz pierwszy w historii kraju mury szkoły policyjnej opuszczają kobiety. Nieliczna grupa absolwentek robi wielki krok w stronę równości płci. W praktyce policjantki muszą stawiać drobne kroki, ponieważ obowiązkowe spódnice od munduru ranią im uda niczym papier ścierny. Społeczeństwo z nich szydzi, media je lekceważą, a koledzy w mundurach nie szczędzą im drwin. Świeżo upieczone rekrutki trafiają do sztokholmskiej dzielnicy Klara, która cieszy się złą sławą miejsca o największej przestępczości w kraju. Kiedy ruszają patrolować ulice, dociera do nich, że ich największym problemem nie są kryminaliści, ale podejście kolegów z pracy i ogółu społeczeństwa.

Naprawdę straszne historie True Haunting 2025 - Dokumentalny Neil Rawles Luke Watson USA Dokumentalny Za pomocą rekonstrukcji i wywiadów ten mrożący krew w żyłach serial szczegółowo przedstawia paranormalne spotkania z perspektywy osób, które ich doświadczyły.

Caramelo 2025 Dramat Familijny Komedia Brazylia Dramat Familijny Komedia W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

Néro 2025 - Historyczny Przygodowy Ludovic Colbeau-Justin Allan Mauduit Francja Historyczny Przygodowy Pio Marmaï Alice Isaaz Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, której do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę – oraz resztę świata.

Druga Furioza 2025 Dramat Akcja Cyprian T. Olencki Polska Dramat Akcja Mateusz Damięcki Szymon Bobrowski Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

