Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2025

Październik tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W październiku Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Twardzi goście", "Zmiana", "Rekruci"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (trzecia część antologii "Potwory", drugi sezon "Pierwszej piątki", trzeci sezon "Dyplomatki", czwarty sezon "Wiedźmina", w którym tytułową rolę przejmuje Liam Hemsworth), a także nowe filmy oryginalne ("Druga Furioza", "Dom pełen dynamitu", "Ballada o drobnym karciarzu").

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w październiku trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.

1 października


plakat filmu The Social Network

The Social Network

2010
2h

Biograficzny

Obyczajowy

USA

Biograficzny

Obyczajowy

Student drugiego roku Harvardu Mark Zuckerberg realizuje pomysł, który zapewnia mu sukces w internecie, ale powoduje też kłopoty prawne i sprawia, że traci przyjaciół.



2 października


plakat filmu Twardzi goście

Twardzi goście

Alphamännchen
2025 -
W samym sercu kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dawne przewagi, przywileje i poczucie tożsamości. Kiedyś byli niekwestionowanymi samcami alfa panującymi nad każdym aspektem swojego życia, teraz jednak muszą odnaleźć się w nowej epoce – epoce równości.



3 października


plakat filmu Steve

Steve

2025
1h 33m

Dramat

Komedia

Irlandia

Wielka Brytania

Dramat

Komedia

Osadzony w połowie lat 90. film "Steve" jest oparty na bestsellerowej książce "Shy" Maxa Portera. Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve’a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem, a walki nie ułatwiają mu dręczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością oraz opanować skłonności do autoagresji i przemocy.


plakat filmu Zwierz

Zwierz

Animal
2025 -

Komedia

Hiszpania

Komedia

Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem zmierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.


plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek, Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" – przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie zbrodniczych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru


plakat filmu Zmiana

Zmiana

Skiftet
2025 -

Szwecja

Szwecja, 1958 rok. Po raz pierwszy w historii kraju mury szkoły policyjnej opuszczają kobiety. Nieliczna grupa absolwentek robi wielki krok w stronę równości płci. W praktyce policjantki muszą stawiać drobne kroki, ponieważ obowiązkowe spódnice od munduru ranią im uda niczym papier ścierny. Społeczeństwo z nich szydzi, media je lekceważą, a koledzy w mundurach nie szczędzą im drwin. Świeżo upieczone rekrutki trafiają do sztokholmskiej dzielnicy Klara, która cieszy się złą sławą miejsca o największej przestępczości w kraju. Kiedy ruszają patrolować ulice, dociera do nich, że ich największym problemem nie są kryminaliści, ale podejście kolegów z pracy i ogółu społeczeństwa.



7 października


plakat filmu Naprawdę straszne historie

Naprawdę straszne historie

True Haunting
2025 -

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Za pomocą rekonstrukcji i wywiadów ten mrożący krew w żyłach serial szczegółowo przedstawia paranormalne spotkania z perspektywy osób, które ich doświadczyły.



8 października


plakat filmu Caramelo

Caramelo

2025

Dramat

Familijny

Komedia

Brazylia

Dramat

Familijny

Komedia

W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.


plakat filmu Néro

Néro

2025 -

Historyczny

Przygodowy

Francja

Historyczny

Przygodowy

Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, której do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę – oraz resztę świata.



9 października


plakat filmu Rekruci

Rekruci

Boots
2025 -

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

Dramat komediowy w formie godzinnych odcinków, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. – w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope’a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie – nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.



14 października


plakat filmu Splinter Cell: Deathwatch

Splinter Cell: Deathwatch

2025 -

Thriller

Akcja

Animacja dla dorosłych

Kanada

USA

Thriller

Akcja

Animacja dla dorosłych

W mrocznym świecie szpiegów Sam Fisher jest obiektem plotek i legendą. Wciągnięty z powrotem do akcji, musi pomóc nowej rekrutce rozpracować globalny spisek.



15 października


plakat filmu Druga Furioza

Druga Furioza

2025

Dramat

Akcja

Polska

Dramat

Akcja

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.



16 października


plakat filmu Pierwsza piątka

Pierwsza piątka

Starting 5
2024 -
46m

Dokumentalny

Sportowy

USA

Dokumentalny

Sportowy

Przygotuj się na drugi sezon "Pierwszej piątki", którego bohaterami będą niesamowite gwiazdy NBA: Jaylen Brown z Boston Celtics, Kevin Durant z Phoenix Suns, Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder, Tyrese Haliburton z Indiana Pacers oraz James Harden z Los Angeles Clippers.


plakat filmu Dyplomatka

Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

W trzecim sezonie "Dyplomatki" ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).



17 października


plakat filmu Spowita w mrok

Spowita w mrok

Un fantasma en la batalla
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

Inspiracją do nakręcenia tego thrillera była najważniejsza tajna operacja przeciwko ETA, która okazała się punktem zwrotnym w hiszpańskiej walce z terroryzmem. Rozgrywający się w latach 90. XX wieku oraz na początku lat dwutysięcznych film opowiada historię Amaii (w tej roli Susana Abaitua), młodej funkcjonariuszki Gwardii Cywilnej, która przez ponad 10 lat działa pod przykrywką w organizacji terrorystycznej, aby zlokalizować tajne składy broni ukryte na południu Francji.



22 października


plakat filmu 13 dni do wakacji

13 dni do wakacji

2025
1h 20m

Horror

Polska

Horror

Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi – morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie.



23 października


plakat filmu Nikt tego nie chce

Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Najpierw miłość, potem życie. Gdy ostatnio widzieliśmy się z agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) i niekonwencjonalnym (seksownym) rabinem Noah (Adam Brody), wszyscy byli zadziwieni powstałą między nimi chemią. I to bez wyjątku – wśród zaskoczonych takim obrotem spraw znaleźli się nie tylko jej siostra Morgan (Justine Lupe), jego brat Sasha (Timothy Simons) i bratowa Esther (Jackie Tohn), ale nawet oni sami. Łączące ich uczucie okazało się silniejsze niż wszystkie przeszkody na drodze do szczęśliwego związku. Teraz oboje powracają z mocnym postanowieniem splecenia swoich dróg – a tym samym połączenia losów najbliższych. Nie da się jednak ukryć, że wciąż istnieją między nimi różnice, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Wyzwaniem nie jest więc zakochanie się wbrew przeciwnościom losu, lecz zbudowanie wspólnego życia pomimo ich istnienia.



24 października


plakat filmu Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu

A House of Dynamite
2025
1h 52m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.



28 października


plakat filmu Moje wielkie greckie wesele 3

Moje wielkie greckie wesele 3

My Big Fat Greek Wedding 3
2023
1h 31m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Toula, jej mąż Ian oraz inni członkowie familii Portokalosów udają się do Grecji na wielkie rodzinne spotkanie. Zamierzają odwiedzić wioskę, w której wychował się zmarły patriarcha. Podróż będzie obfitować w zabawne i wzruszające sytuacje.



29 października


plakat filmu Ballada o drobnym karciarzu

Ballada o drobnym karciarzu

Ballad of a Small Player
2025

Thriller

Psychologiczny

Dramat

Niemcy

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Dramat

W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista uciekający przed przeszłością i długami popada w fascynację tajemniczą kobietą poznaną przy karcianym stole.



30 października


plakat filmu Wiedźmin

Wiedźmin

The Witcher
2019 -
1h

Fantasy

Przygodowy

Polska

USA

Fantasy

Przygodowy

Po wydarzeniach, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez wojnę i wrogów. Każde z nich podąża własną drogą, spotykając nieoczekiwanych sojuszników. Jeśli zdołają zaufać nowym więziom, być może odnajdą się już na zawsze.



