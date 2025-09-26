Filmowcy przeciwko filmowcom przeciwko ludobójstwu w Palestynie. Powstał kontr-list otwarty

Na początku miesiąca pisaliśmy o pełnoskalowym bojkocie izraelskiego kina, zorganizowanym przez przedstawicieli branży filmowej celem napiętnowania ludobójstwa dokonywanego w Palestynie (przeczytasz o tym TUTAJ). Deklarację "Film Workers For Palestine" podpisały tysiące branżowych osobistości z całego świata, między innymi Yórgos Lánthimos, Tilda Swinton, Mark Ruffalo czy Olivia Colman. Tymczasem Deadline informuje dziś, że dokument ten wzbudził w Hollywood kontrowersje. Część branży uznała go za "antysemicki" oraz "dyskryminujący", odpowiadając swoim własnym listem otwartym.
List otwarty potępiający bojkot izraelskiego kina – szczegóły sprawy
Opracowaniem listu zajęła się organizacja non-profit "Creative Community For Peace", która postanowiła odpowiedzieć na ich zdaniem szkodliwy apel "Film Workers For Palestine". Ich zdaniem bojkot jest tylko kolejną formą antysemityzmu, stosującą narzędzia "cenzury" i "wymazywania sztuki". Pod deklaracją podpisało się na ten moment prawie 1300 osób z branży filmowej. W grupie tej znajduje się między innymi aktor Liev Schreiber,
aktorki Debra Messing
i Mayim Bialik
czy scenarzysta Greg Berlanti
.
List "Creative Community For Peace" ukazał się na stronie internetowej organizacji, zachęcającej do składania kolejnych podpisów i tłumaczącej swoje cele i motywacje. Możemy w nim przeczytać: Wiemy, że wielu z was ma dobre intencje i wierzy, że opowiada się za pokojem. Ale wasze nazwiska wykorzystuje się jako broń i wiąże kłamstwami oraz dyskryminacją. Ten bojkot wymazuje izraelskie głosy sprzeciwu, legitymizuje fałszywe narracje i chroni Hamas przed odpowiedzialnością. [...] Deklaracja krążąca pod hasłem "Film Workers for Palestine" nie jest aktem sumienia. To dokument pełen dezinformacji, który nawołuje do arbitralnej cenzury i wymazywania sztuki.
W dalszej części listu możemy przeczytać także: Przemysł rozrywkowy Izraela to tętniące życiem centrum współpracy między żydowskimi i palestyńskimi artystami oraz twórcami, którzy każdego dnia pracują razem nad złożonymi historiami — bawiącymi i edukującymi zarówno ich społeczności, jak i cały świat. Izraelskie instytucje filmowe nie są organami państwowymi. Często to właśnie one są najgłośniejszymi krytykami polityki rządu.
W puencie listu jego twórcy namawiają do zaniechania – jak czytamy – tego dyskryminującego i antysemickiego bojkotu, stawiającego tylko kolejną przeszkodę na drodze do pokoju
Link do pełnej treści listu możecie znaleźć klikając TUTAJ
.
Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów
statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego zdobył film "Nie chcemy innej ziemi
", którego autorami są Palestyńczyk Basel Adra
i Izraelczyk Yuval Abraham
. Opowiada on o walce mieszkańców Masafer Jatty, wioski usytuowanej na Zachodnim Brzegu, z izraelskimi osadnikami.