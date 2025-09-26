Newsy Filmy Ridley Scott twierdzi, że zrobił najlepszy film prokobiecy
Ridley Scott twierdzi, że zrobił najlepszy film prokobiecy

Jaki jest najlepszy film prokobiecy? W rozmowie z portalem Letterbox Ridley Scott, autor "Obcego – 8. pasażera »Nostromo«" z Sigourney Weaver czy "Thelmy i Louise" z Geeną Davis i Susan Sarandon, podzielił się swoim typem. Jego odpowiedź jest, cóż, zaskakująca. 

GettyImages-2166566404.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

"G.I. Jane" to najlepszy film prokobiecy?


Pretekstem do wypowiedzi o prokobiecym kinie było pytanie o Demi Moore, której rola w "Substancji" przyniosła m.in. Złoty Glob i nominację do Oscara. Scott nie należy do fanów filmu Coralie Fargeat (jego zdaniem finałowa sekwencja świadczy o tym, że reżyserka straciła kontrolę nad swoim dziełem). Osobiście uważa też, że sam zrobił o niebo lepszy film z Moore

Razem z Demi zrobiliśmy bardzo, bardzo dobry film – "G.I. Jane". Uważam, że to najlepszy prokobiecy film wszech czasów, lepszy nawet od "Thelmy i Louise".

Tak, mowa o filmie, za który Moore została "nagrodzona" Złotą Maliną. Aktorka wcieliła się w nim w Jordan O'Neil, młodą kobietę pracującą w centrali wywiadowczej amerykańskiej marynarki wojennej. Gdy senat rozpoczyna kampanię na rzecz włączenia kobiet do jednostek liniowych, bohaterka zgadza się wziąć udział w morderczym obozie szkoleniowym dla komandosów Navy SEALs. 

Filmy Ridleya Scotta w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Ridleya Scotta – "Domu Gucci" i "Ostatnim pojedynku", "Napoleonie" oraz "Gladiatorze" i "Gladiatorze II":





Zobacz zwiastun "Substancji"


"Substancja" zadebiutowała na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes. Film był nominowany do Oscarów w pięciu kategoriach, zdobył jedną statuetkę – za najlepszą charakteryzację i fryzury. Przypominamy zwiastun: 


