Ridley Scott twierdzi, że zrobił najlepszy film prokobiecy

Jaki jest najlepszy film prokobiecy? W rozmowie z portalem Letterbox Ridley Scott, autor "Obcego – 8. pasażera »Nostromo«" z Sigourney Weaver czy "Thelmy i Louise" z Geeną Davis i Susan Sarandon, podzielił się swoim typem. Jego odpowiedź jest, cóż, zaskakująca. Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
"G.I. Jane" to najlepszy film prokobiecy?
Pretekstem do wypowiedzi o prokobiecym kinie było pytanie o Demi Moore
, której rola w "Substancji
" przyniosła m.in. Złoty Glob i nominację do Oscara. Scott
nie należy do fanów filmu Coralie Fargeat
(jego zdaniem finałowa sekwencja świadczy o tym, że reżyserka straciła kontrolę nad swoim dziełem). Osobiście uważa też, że sam zrobił o niebo lepszy film z Moore
: Razem z Demi zrobiliśmy bardzo, bardzo dobry film – "G.I. Jane". Uważam, że to najlepszy prokobiecy film wszech czasów, lepszy nawet od "Thelmy i Louise".
Tak, mowa o filmie, za który Moore
została "nagrodzona" Złotą Maliną. Aktorka wcieliła się w nim w Jordan O'Neil, młodą kobietę pracującą w centrali wywiadowczej amerykańskiej marynarki wojennej. Gdy senat rozpoczyna kampanię na rzecz włączenia kobiet do jednostek liniowych, bohaterka zgadza się wziąć udział w morderczym obozie szkoleniowym dla komandosów Navy SEALs.
