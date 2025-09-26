Oscary 2026: Kasowe hity kontra kino festiwalowe. Kto wygra?

Zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie swoich kandydatów do Oscara w kategorii film międzynarodowy. Większość państw już to zrobiła. Na liście jest już 76 tytułów, w tym reprezentujący Polskę "Franz Kafka".
Wstrząsający blockbuster kandydatem Chin
Z Chin pochodzić będzie najbardziej kasowy film tegorocznego oscarowego wyścigu. Kraj ten reprezentować będzie bowiem historyczny dramat "Nanjing Zhao Xiang Guan".
Film opowiada o zbrodni ludobójstwa dokonanej przez Japończyków na mieszkańcach Nankinu w latach 30. XX wieku. Obraz cieszył się w Chinach wielką popularnością i zarobił ponad 400 milionów dolarów.
Chiny walczą o Oscara od końca lat 70. Do tej pory reprezentanci tego kraju wywalczyli dwie nominacje, ale żadnej statuetki.
Zwiastun filmu "Nanjing Zhao Xiang Guan"
Najbardziej kasowy film w historii Hongkongu też liczy na Oscara
Także Hongkong stawia w tym roku na box office'owy hit. Kandydatem został bowiem "Ostatni taniec", który pobił rekord wpływów dla lokalnej produkcji.
Film opowiada historię mężczyzny, który zajmował się organizowaniem przyjęć weselnych. Przez pandemię popadł w problemy finansowe i postanawia zmieniać branżę. Zaczyna pracować w firmie oferującej usługi pogrzebowe.
Hongkong zaczął walczyć o Oscary jeszcze w latach 50. Jednak do tej pory zdołał wywalczyć tylko trzy nominacje.
Zwiastun filmu "Ostatni taniec"
Amazon i Argentyna łączą siły
Kandydatem Argentyny został inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film "Belén". Obraz wyprodukował Amazon MGM Studios.
Film opowiada historię sądowej batalii, którą toczy młoda kobieta oskarżona o dokonanie nielegalnej aborcji. Reprezentująca ją prawniczka sama staje się ofiarą skorumpowanego systemu prawnego.
Argentyna rozpoczęła walkę o Oscary w latach 60. ubiegłego wieku. Do dziś zdobyła dwie statuetki.
Zwiastun filmu "Belén"
Społeczeństwo na skraju załamania sposobem na Oscara
Kandydatem Albanii został dramat "Luna Park". Obraz miał swoją premierę na festiwalach w ubiegłym roku.
Akcja filmu osadzona została w 1997 roku, kiedy to Albanią wstrząsają niepokoje społeczne wywołane przez kryzys ekonomiczny. Głównymi bohaterami są Mira i jej mały synek. Kobieta stała się ofiarą oszustwa finansowego i musi uciekać do Grecji.
"Luna Park" to drugi film Florenca Papasa wystawiony przez Albanię do walki o Oscara. Kraj ten jednak wciąż czeka na pierwszą nominację.
Zwiastun filmu "Luna Park"
Bhutan liczy na kolejną nominację
Po rocznej przerwie do oscarowej rywalizacji powraca Bhutan. Do Los Angeles wysyła film nagrodzony ośmioma lokalnymi Oscarami – "Ja jestem pieśnią".
Film opowiada historię szkolnej nauczycielki. Jej kariera zawodowa i dobre imię stają pod znakiem zapytania. By je zachować, kobieta musi znaleźć swoją sobowtórkę, która podobno przebywa na południu kraju.
"Ja jestem pieśnią" jest dopiero czwartym filmem wystawionym do rywalizacji przez Bhutan, a kraj ten już ma na swoim koncie jedną nominację.
Zwiastun filmu "Ja jestem pieśnią"
Liban wysyła film z tegorocznej Wenecji
Liban postanowił wystawić do walki o Oscara film "A Sad and Beautiful World", który jest świeżo po swojej światowej premierze w Wenecji.
To rozpisana na wiele lat opowieść o uczuciu jakie połączyło Nino i Yasminę. W młodości kochali się, ale los ich rozdzielił. Po latach znów się spotkali, a uczucie odżyło. Czy jednak miłość może przetrwać w kraju wstrząsanym politycznymi niepokojami?
Liban nie tak dawano wywalczył rok po roku oscarowe nominacje. Statuetki jednak jeszcze nie zdobył.
Fragment filmu "A Sad and Beautiful World"
Pokazywany w Warszawie film reprezentuje Luksemburg
Do oscarowej walki po rocznej przerwie wraca także Luksemburg. O statuetkę powalczy pokazywany w ubiegłym roku na Warszawskim Festiwalu Filmowym film "Bez tchu".
Emma prowadzi idealne życie z kochającym mężem i świetną pracą. Pewnej nocy trafia do szpitala z siniakami. Skierowana do ośrodka wsparcia dla kobiet, początkowo zamknięta, stopniowo otwiera się i zaprzyjaźnia z innymi ofiarami przemocy.
Luksemburg do tej pory 19-krotnie starał się o Oscara. Żaden z kandydatów tego kraju nie wywalczył nawet nominacji.
Zwiastun filmu "Bez tchu"
OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy