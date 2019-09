Jacek Dukaj i Tomasz Bagiński wyprodukują serial Netflix

Zobaczcie teaser:

Netflix zapowiada pierwszy belgijski serial oryginalny. Za reżyserię tej sześcioodcinkowej opowieści odpowiadać będzie belgijski duet - Inti Calfat ). Producentami wykonawczymi będą Tomasz Bagiński oraz Jacek Dukaj , a showrunnerem - Jason George ), natomiast za produkcję odpowiadać będzie belgijska wytwórnia Entre Chien et Loup.Scenariusz jest inspirowany książką Jacka Dukaja . To historia o tym, jak zachować człowieczeństwo w obliczu kosmicznej katastrofy w świecie, w którym rozwój technologiczny doprowadził do zatarcia granicy pomiędzy człowiekiem a maszyną. W serialu wystąpi międzynarodowa obsada z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji oraz Turcji.Serial rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedna rzecz: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.Michael Azzolino, dyrektor ds. międzynarodowych treści oryginalnych Netflix:– komentuje showrunner i scenarzysta Jason George . –– dodaje. Tomasz Bagiński , producent:Premiera sześcioodcinkowej serii zapowiedziana jest na 2020 rok.