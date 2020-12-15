Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije kolejne rekordy

Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Jednakpozostaje daleko poza możliwościami pozostałych filmów obecnych aktualnie w kinach na świecie. Podczas trzeciego weekendu animacja zarobiła niesamowiteFilm potrzebował zaledwie 17 dni, by stać się. Na jego koncie jest już 1,137 mld dolarów. Spoza Stanów Zjednoczonych pochodzi 877,7 mln dolarów.właśnie pokonał granicę 500 milionów dolarów w Chinach.. Dziś zostanie 12. najlepiej sprzedającym się filmem w historii i pierwszym amerykańskim, na który sprzedano co najmniej 90 milionów biletów.Animacja rozbija również bank w Japonii. Film zarobił tam 10,6 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym wynikiem drugiego weekendu w historii i najlepszym wytwórni Walt Disney Animation Studios.Fantastyczne wyniki osiąga także indyjski film. W czasie drugiego weekendu zanotował wzrost wpływów o niesamowite 42%. Zarobił doskonałe. W sumie daje to już 53,4 mln dolarów, a wraz z Ameryką 61,3 mln dolarów.Zaskakująco dobrze na świecie trzyma się horror. Film zanotował dużo mniejsze spadki niż w Ameryce i zdołał zarobić jeszcze. Łącznie daje to 78,3 mln dolarów, a globalnie 173,8 mln.Numerem cztery jest dramat historyczny z Chin(Ghezi Town). Film jednak szybciej niż się tego spodziewano traci widzów i w czasie drugiego weekendu zarobił tylko. W sumie na koncie ma 43,3 mln dolarów.Na piątej lokacie debiutuje druga w naszym zestawieniu indyjska produkcja -. Film zarobił, co w Indiach zostało przyjęte z rozczarowaniem. Oczekiwania były dużo większe.Oczko niżej niż przed tygodniem melduje się. Musical zarobił już tylko, co w sumie daje 155,8 mln dolarów. Na szczęście dla producentów w Ameryce film wypadł dużo lepiej, więc globalne wpływy wynoszą 468 milionów dolarów.Nasze zestawienie zamykaTym razem jej wpływy powiększyły się o. Łączna kwota to 154,2 mln dolarów, a wraz z Ameryką 213,5 mln.