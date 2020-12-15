Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije kolejne rekordy

Świat wciąż pozostaje oczarowany jednym filmem. Świetnie radzi sobie też kinematografia indyjska mając dwa tytuły w najlepszej piątce.
Jednak "Zwierzogród 2"
pozostaje daleko poza możliwościami pozostałych filmów obecnych aktualnie w kinach na świecie. Podczas trzeciego weekendu animacja zarobiła niesamowite 131,1 mln dolarów.
Film potrzebował zaledwie 17 dni, by stać się globalnie najbardziej kasową premierą tego roku
. Na jego koncie jest już 1,137 mld dolarów. Spoza Stanów Zjednoczonych pochodzi 877,7 mln dolarów. "Zwierzogród 2"
właśnie pokonał granicę 500 milionów dolarów w Chinach. Pod względem sprzedanych biletów jest już najbardziej kasowym amerykańskim filmem w historii chińskiego rynku kinowego
. Dziś zostanie 12. najlepiej sprzedającym się filmem w historii i pierwszym amerykańskim, na który sprzedano co najmniej 90 milionów biletów.
Animacja rozbija również bank w Japonii. Film zarobił tam 10,6 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym wynikiem drugiego weekendu w historii i najlepszym wytwórni Walt Disney Animation Studios.
Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"
Fantastyczne wyniki osiąga także indyjski film "Dhurandhar"
. W czasie drugiego weekendu zanotował wzrost wpływów o niesamowite 42%. Zarobił doskonałe 20,3 mln dolarów
. W sumie daje to już 53,4 mln dolarów, a wraz z Ameryką 61,3 mln dolarów.
Zaskakująco dobrze na świecie trzyma się horror "Pięć koszmarnych nocy 2"
. Film zanotował dużo mniejsze spadki niż w Ameryce i zdołał zarobić jeszcze 19,1 mln dolarów
. Łącznie daje to 78,3 mln dolarów, a globalnie 173,8 mln.
Numerem cztery jest dramat historyczny z Chin "De Xian Jin Zhi"
(Ghezi Town). Film jednak szybciej niż się tego spodziewano traci widzów i w czasie drugiego weekendu zarobił tylko 10,2 mln dolarów
. W sumie na koncie ma 43,3 mln dolarów.
Na piątej lokacie debiutuje druga w naszym zestawieniu indyjska produkcja - "Akhanda 2: Thaandavam"
. Film zarobił 9,4 mln dolarów
, co w Indiach zostało przyjęte z rozczarowaniem. Oczekiwania były dużo większe.
Oczko niżej niż przed tygodniem melduje się "Wicked: Na dobre"
. Musical zarobił już tylko 7,7 mln dolarów
, co w sumie daje 155,8 mln dolarów. Na szczęście dla producentów w Ameryce film wypadł dużo lepiej, więc globalne wpływy wynoszą 468 milionów dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "Iluzja 3".
Tym razem jej wpływy powiększyły się o 5,6 mln dolarów
. Łączna kwota to 154,2 mln dolarów, a wraz z Ameryką 213,5 mln.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Zwierzogród 2
|$877,7
|$1 136,7
|26.11
|USA
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$639,7
|$774,0
|18.07
|Japonia
|4
|Lilo & Stitch
|$614,3
|$1 038,3
|21.05
|USA
|5
|Minecraft: Film
|$534,2
|$958,1
|2.04
|USA
|6
|Jurassic World: Odrodzenie
|$529,3
|$868,9
|2.07
|USA
|7
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|8
|F1: Film
|$442,0
|$631,5
|25.06
|USA
|9
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|10
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA