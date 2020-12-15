Newsy Filmy Box office Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije kolejne rekordy
Filmy / Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije kolejne rekordy

Deadline, Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+%22Zwierzogr%C3%B3d+2%22+bije+kolejne+rekordy-164376
Box Office Świat: &quot;Zwierzogród 2&quot; bije kolejne rekordy
Świat wciąż pozostaje oczarowany jednym filmem. Świetnie radzi sobie też kinematografia indyjska mając dwa tytuły w najlepszej piątce.

Jednak "Zwierzogród 2" pozostaje daleko poza możliwościami pozostałych filmów obecnych aktualnie w kinach na świecie. Podczas trzeciego weekendu animacja zarobiła niesamowite 131,1 mln dolarów. Film potrzebował zaledwie 17 dni, by stać się globalnie najbardziej kasową premierą tego roku. Na jego koncie jest już 1,137 mld dolarów. Spoza Stanów Zjednoczonych pochodzi 877,7 mln dolarów.

"Zwierzogród 2" właśnie pokonał granicę 500 milionów dolarów w Chinach. Pod względem sprzedanych biletów jest już najbardziej kasowym amerykańskim filmem w historii chińskiego rynku kinowego. Dziś zostanie 12. najlepiej sprzedającym się filmem w historii i pierwszym amerykańskim, na który sprzedano co najmniej 90 milionów biletów.

Animacja rozbija również bank w Japonii. Film zarobił tam 10,6 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym wynikiem drugiego weekendu w historii i najlepszym wytwórni Walt Disney Animation Studios.

Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"




Fantastyczne wyniki osiąga także indyjski film "Dhurandhar". W czasie drugiego weekendu zanotował wzrost wpływów o niesamowite 42%. Zarobił doskonałe 20,3 mln dolarów. W sumie daje to już 53,4 mln dolarów, a wraz z Ameryką 61,3 mln dolarów.

Zaskakująco dobrze na świecie trzyma się horror "Pięć koszmarnych nocy 2". Film zanotował dużo mniejsze spadki niż w Ameryce i zdołał zarobić jeszcze 19,1 mln dolarów. Łącznie daje to 78,3 mln dolarów, a globalnie 173,8 mln.

Numerem cztery jest dramat historyczny z Chin "De Xian Jin Zhi" (Ghezi Town). Film jednak szybciej niż się tego spodziewano traci widzów i w czasie drugiego weekendu zarobił tylko 10,2 mln dolarów. W sumie na koncie ma 43,3 mln dolarów.

Na piątej lokacie debiutuje druga w naszym zestawieniu indyjska produkcja - "Akhanda 2: Thaandavam". Film zarobił 9,4 mln dolarów, co w Indiach zostało przyjęte z rozczarowaniem. Oczekiwania były dużo większe.

Oczko niżej niż przed tygodniem melduje się "Wicked: Na dobre". Musical zarobił już tylko 7,7 mln dolarów, co w sumie daje 155,8 mln dolarów. Na szczęście dla producentów w Ameryce film wypadł dużo lepiej, więc globalne wpływy wynoszą 468 milionów dolarów.

Nasze zestawienie zamyka "Iluzja 3". Tym razem jej wpływy powiększyły się o 5,6 mln dolarów. Łączna kwota to 154,2 mln dolarów, a wraz z Ameryką 213,5 mln.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Zwierzogród 2$877,7$1 136,726.11USA
3Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $639,7$774,018.07Japonia
4Lilo & Stitch $614,3$1 038,321.05USA
5Minecraft: Film $534,2$958,12.04USA
6Jurassic World: Odrodzenie$529,3$868,92.07USA
7Tang Ren Jie Tan an 1900 $499,2$499,229.01
Chiny
8F1: Film $442,0$631,525.06USA
9Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
10Mission: Impossible—The Final Reckoning$401,4$598,821.05USA

Zwierzogród 2  (2025)

 Zwierzogród 2

Zwierzogród  (2016)

 Zwierzogród

Zwierzogród+  (2022)

 Zwierzogród+

Zootopia Crime Files: Hidden Object  (2016)

 Zootopia Crime Files: Hidden Object

Najnowsze Newsy

VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery stycznia 2026

Filmy Multimedia

"Lalka": Oto Marek Kondrat jako filmowy Ignacy Rzecki. Jak wam się podoba?

25 komentarzy

Prezentów szukajcie na Allegro. Te propozycje Was zaskoczą

Wyścig po Oscary 2026: Rosną szanse Amy Madigan

19 komentarzy
Inne Filmy

Jack Nicholson wróci do aktorstwa? Tak uważa uznany reżyser

11 komentarzy
Inne Filmy

Rob Reiner nie żyje. Szokujące szczegóły tragedii

57 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Zwierzogród 2" wraca na 1. miejsce. Amerykanie wrócili do domów

12 komentarzy