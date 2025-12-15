Newsy Filmy Inne Jack Nicholson wróci do aktorstwa? Tak uważa uznany reżyser
źródło: Getty Images
autor: Kevork Djansezian
To już 15 lat, odkąd Jack Nicholson po raz ostatni zagrał w filmie pełnometrażowym. Dziś cieszy się emeryturą, jednak reżyser James L. Brooks uważa, że aktor nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 

Współpraca Nicholsona i Brooksa



GettyImages-107563541.jpg Getty Images © Kevin Winter

To właśnie u Brooksa Nicholson zagrał ostatnią jak dotąd rolę - w komedii romantycznej pt. "Skąd wiesz?" z 2010 roku. Wcześniej współpracowali przy filmach "Czułe słówka" (1983), "Telepasja" (1987) oraz "Lepiej być nie może" (1997). "Czułe słówka" przyniosły Brooksowi Oscary za najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany, a Nicholsonowi za rolę drugoplanową; aktor zdobył statuetkę także za "Lepiej być nie może". W kwestii powrotu Nicholsona na ekrany, Brooks stwierdził: Myślę, że wcale nie przestał grać. Dostaje i czyta scenariusze. Jestem pewny, że jeszcze go zobaczymy. 

Nicholson nieczęsto pokazuje się teraz publicznie, choć w lutym tego roku zawitał na widowni podczas programu celebrującego pięćdziesięciolecie "Saturday Night Live". 

Brooks tymczasem sam powrócił z nowym filmem, pierwszym od czasu "Skąd wiesz?". Wyreżyserował "Ellę McCay", w której zagrały Emma Mackey oraz Jamie Lee Curtis. Film trafi do polskich kin 6 lutego 2026 roku. 

"Skąd wiesz?" - zwiastun



