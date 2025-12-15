Jack Nicholson wróci do aktorstwa? Tak uważa uznany reżyser

To już 15 lat, odkąd Jack Nicholson po raz ostatni zagrał w filmie pełnometrażowym. Dziś cieszy się emeryturą, jednak reżyser James L. Brooks uważa, że aktor nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Współpraca Nicholsona i Brooksa
To właśnie u Brooksa Nicholson
zagrał ostatnią jak dotąd rolę - w komedii romantycznej pt. "Skąd wiesz?
" z 2010 roku. Wcześniej współpracowali przy filmach "Czułe słówka
" (1983), "Telepasja
" (1987) oraz "Lepiej być nie może
" (1997). "Czułe słówka
" przyniosły Brooksowi Oscary
za najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany, a Nicholsonowi
za rolę drugoplanową; aktor zdobył statuetkę także za "Lepiej być nie może
". W kwestii powrotu Nicholsona na ekrany, Brooks stwierdził: Myślę, że wcale nie przestał grać. Dostaje i czyta scenariusze. Jestem pewny, że jeszcze go zobaczymy. Nicholson
nieczęsto pokazuje się teraz publicznie, choć w lutym tego roku zawitał na widowni podczas programu celebrującego pięćdziesięciolecie "Saturday Night Live
". Brooks
tymczasem sam powrócił z nowym filmem, pierwszym od czasu "Skąd wiesz?
". Wyreżyserował "Ellę McCay
", w której zagrały Emma Mackey
oraz Jamie Lee Curtis
. Film trafi do polskich kin 6 lutego 2026 roku.
