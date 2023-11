James Cameron o "Avatarze 3": Przed nami 2 lata gorączkowej postprodukcji

James Cameron o "Avatarze 3"

– powiedział James Cameron . Przy okazji ujawnił, że w 2024 roku otrzyma obywatelstwo Nowej Zelandii. Reżyser pracuje tam regularnie od 2005 roku, gdy powstawała pierwsza odsłona " Avatara ". Zapowiedział, że swoją zawodową przyszłość wiąże z tym krajem "na czas nieokreślony". Obiecał też, że to właśnie tam powstaną wszystkie kolejne części franczyzy.– podsumował swoją decyzję.Pierwotnie premiera " Avatara 3 " była zaplanowana na 20 grudnia 2024 roku. W czerwcu Disney zdecydował się jednak opóźnić premierę zarówno tej, jak i kolejnych odsłon cyklu. Tym samym " Avatar 4 " trafi na ekrany w grudniu 2029 roku, a " Avatar 5 " w grudniu 2031 roku.Film " Avatar: Istota wody " trafił na ekrany kin w grudniu 2022 roku. Na całym świecie zarobił 2,320 miliarda dolarów, stając się najbardziej dochodową produkcją roku i trzecią najbardziej dochodową produkcją wszech czasów (wyprzedza go tylko " Avatar " i " Avengers: Koniec gry "). Zobaczcie zwiastun:Akcja filmu " Avatar: Istota wody " rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Avatar: Istota wody ":