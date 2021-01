Jared Leto gwiazdą horroru Darrena Aronofsky'ego

Ponad dwie dekady po premierze " Requiem dla snu ", reżyser Darren Aronofsky i aktor Jared Leto znów połączą siły na planie "Adrift" - najnowszej produkcji studia Blumhouse.Będzie to adaptacja krótkiego opowiadania autorstwa Kojiego Suzuki - twórcy powieściowego "The Ring" oraz zbioru "Dark Water", z którego pochodzi "Adrift". Jego akcja rozgrywa się na morzu, gdzie załoga kutra rybackiego odpowiada na sygnał SOS z porzuconego jachtu. By odholować jednostkę do portu, główny bohater postanawia stanąć za jej sterami. Wkrótce dowiaduje się, dlaczego reszta załogi jest przerażona odkryciem i chciałaby jak najszybciej wrócić do domu. Leto był zainteresowany scenariuszem już 10 lat temu i właśnie tyle czasu zajęło mu zabezpieczenie praw do adaptacji.Dla Aronofsky'ego będzie to kolejny projekt po ogłoszonym niedawno " The Whale " z Brendanem Fraserem w roli głównej.To ekranizacja sztuki, której autorem jest Samuel D. Hunter . Jej bohaterem jest dwustukilowy zajadający się na śmierć odludek. Mężczyzna nawiązuje kontakt ze swoją dawno niewidzianą córką i odkrywa, że ta jest zgryźliwą oraz nieszczęśliwą nastolatką. " The Whale " opowiada o ostatniej szansie na odkupienie oraz odkrywaniu piękna w najmniej oczekiwanych miejscach.