Twórca "Wieloryba" uczyni z Dwayne'a Johnsona oscarowego aktora?

Dwayne Johnson i A24 kontynuują współpracę

Akcjama toczyć się w południowej Kalifornii na przełomie tysiącleci. Głównym bohaterem będzie osamotniony młodzieniec trafiający pod wpływ motywacyjnego guru, którego urok skrywa dwuznaczne metody manipulacji i mroczną stronę.Scenariusz przygotował aktor Zeke Goodman . Za całość odpowiada studio A24, które ma już na koncie jeden film z The Rockiem - " Smashing Machine " (jego premiera planowana jest na jesień).Teraz dowiadujemy się, że studio ma już kandydata na stanowisko reżysera. To. Jego ostatni film – " Wieloryb " – zapamiętany został dzięki wielkiej roli Brendana Frasera . Aktor, o którym większość fanów zdążyła już zapomnieć, za swoją kreację w tym filmie otrzymał Oscara oraz nominację do BAFTA W tym roku do kin wejdzie nowy film Aronofsky'ego . Jego gwiazdami są Austin Butler