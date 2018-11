Jason Derulo zaśpiewa w filmowych "Kotach"

Getty Images © Sebastian Reuter

Piosenkarz Jason Derulo zadebiutuje aktorsko na dużym ekranie w, ekranizacji popularnego musicaluto musical skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Autorem libretta jest Trevor Nunn wykorzystujący wiersze autorstwa T. S. Eliota, pochodzące przede wszystkim z tomu poezji "Old Possum's Book of Practical Cats". Akcja rozgrywa się podczas specjalnej nocy, kiedy to patriarcha kociego rodu jak co roku wybierze jednego kota, który uda się do Heavyside Layer, gdzie otrzyma nowe życie. Derulo wcieli się w kota imieniem Rum Tum Tugger, który jest nienasyconym buntownikiem.W obsadzie są już m.in. James Corden Rebel Wilson . Reżyseruje Tom Hooper ).Zdjęcia ruszają w przyszłym miesiącu.