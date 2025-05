Jean Reno napisał książkę! "Emma" to szpiegowski thriller z filmowym rozmachem

O czym opowiada "Emma"?

Tytułowa bohaterka, Emma, trzydziestoletnia masażystka z Bretanii, prowadzi spokojne życie w nadmorskim miasteczku. Wszystko zmienia się, gdy zostaje zatrudniona przez Sułtanat Omanu do przeszkolenia personelu w luksusowym centrum odnowy biologicznej. Na miejscu trafia w sam środek międzynarodowego spisku – ścigana przez omańskich agentów, walczy o przetrwanie i odkrywa w sobie nieznane dotąd siły oraz talenty, które czynią z niej idealną kandydatkę do francuskich służb specjalnych."Emma" to dynamiczna opowieść pełna zwrotów akcji, egzotycznych lokalizacji i elektryzującego napięcia. Nie brakuje też wątków romantycznych – w końcu, jak przyznaje sam autor, zawsze fascynowały go historie o ludziach z krwi i kości, którzy mierzą się z niezwykłymi wyzwaniami.– mówi Reno, który książkę zadedykował swojej żonie i dzieciom.Francuska premiera Emmy miała miejsce 16 maja 2025 roku, a jeszcze przed debiutem prawa do tłumaczeń sprzedano w trzynastu krajach. Polska premiera odbędzie się 7 maja nakładem Wydawnictwa Albatros, a sam Jean Reno odwiedzi Warszawę w dniach 19-21 maja, by spotkać się z fanami i mediami.Reno sugeruje, że to nie ostatnie nasze spotkanie z bohaterką…