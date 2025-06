Ile kosztował "Superman"? Gigantyczne ryzyko Jamesa Gunna

Czy "Superman" jest w stanie zarobić więcej niż "Człowiek ze stali"?

Zwiastun filmu "Superman"

Według źródeł The Wrap! A to oznacza, że potrzebuje zarobić w kinach, by zostać uznanym za finansowy sukces.Jest to niezwykle wysoko postawiona poprzeczka. Kiedy rodziła się poprzednia wersja uniwersum DC , do kin wszedł. Tamten film nie zdołał zarobić 700 milionów dolarów. Jego końcowy wynik box-office'owy toCo więcej, w całej historii filmów z Supermanem , dotychczasi udało się tylko dzięki obecności Batmana . Tym filmem jestOsoby, z którymi The Wrap rozmawiało o filmie twierdzą, żebez większych problemów jest w stanie zarobić w kinach 500 milionów dolarów dzięki samej popularności marki. Aby wznieść się wyżej, widowiskomusi spodobać się widzom.– stwierdził jeden z rozmówców.jest więc szalonym ryzykiem. David Zaslav będzie pilnie sprawdzał wszystkie dane. Marka DC to jeden z filarów jego strategii rozwoju Warner Bros. Discovery.