BIULETYN: Oscary. Nowy film z Holmes i serial Hasselhoffem

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna Gala Oscarowa pozbawiona będzie jednego gospodarza. Liczba prezenterów też może być ograniczona. [za: Deadline] Katie Holmes będzie gwiazdą i producentką filmu "The Watergate Girl". To historia Jill Wine-Banks, która była prokuratorem w sprawie Watergate. [za: Deadline] David Hasselhoff zagra samego siebie w niemieckim serialu komediowym "Ze Network". Serialowy Hasselhoff przybywa do Niemiec skuszony ofertą roli w sztuce wystawianej we Wschodnim Berlinie. Na miejscu odkrywa, że nie chodzi wcale o prestiżowy teatr w Berlinie, lecz o ośrodek kultury na wschód od Berlina, w mieście Görlitz. Co gorsza, zostanie wplątany w międzynarodową intrygę z zabójcami z czasów zimnej wojny. Wydawać mu się będzie, że sama rzeczywistość rozpada się na jego oczach. [za: Variety]Disney Channel zapowiada realizację "Zombies 3". W głównych rolach ponownie wystąpią Milo Manheim Meg Donnelly . W trzeciej części ludzcy i potworni mieszkańcy Seabrook spotkają kosmitów. [za: Deadline] Michael Lesslie zrezygnował z pracy nad serialem "Battlestar Galactica". Zamiast tego przygotuje fabułę serialu "Maddaddam". Będzie to ekranizacja trylogii Margaret Atwood , której pierwszy tom w Polsce został wydany pod tytułem "Oryks i Derkacz". Jest to poruszająca historia miłosna i zarazem fascynująca wizja przyszłości. Yeti – przed wybuchem śmiercionośnej zarazy, która zgładziła ludzkość, znany jako Jimmy – usiłuje przetrwać w świecie, w którym być może jest ostatnim człowiekiem, nie mogąc uwierzyć w śmierć swojego najlepszego przyjaciela Derkacza i ukochanej ich obu, pięknej, nieuchwytnej Oryks. W poszukiwaniu odpowiedzi wyrusza w wędrówkę – z pomocą zielonookich Dzieci Derkacza – przez bujny gąszcz, który porasta tereny wielkiego miasta, opustoszałego w wyniku prowadzonych przez potężne korporacje niebezpiecznych, niekontrolowanych eksperymentów z inżynierią genetyczną. [notka wydawcy] [za: Deadline] Pierfrancesco Favino znaleźli się w obsadzie angielskojęzycznego filmu francuskiej reżyserki Amandy Sthers . Będzie to ekranizacja jej własnej powieści "Promises" opowiadającej historię nieodwzajemnionej miłości. [za: Variety]Aktorki Nicola Peltz Bria Vinaite wspólnie wyreżyserują niezależny dramat "Lola James". Jest to historia 19-letniej Loli, która desperacko próbuje zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, by zabrać młodszego brata z ich toksycznego związku. Nie jest to łatwe, bowiem dziewczyna wpada w szpony nałogu narkotykowego. Ale nadzieja na lepszą przyszłość jej brata pozwala jej trwać. I wtedy dochodzi do tragedii, która wszystko zmieni. Peltz jest scenarzystką filmu i w nim wystąpi. W obsadzie jest również Virginia Madsen . [za: Deadline] Y'lan Noel zagra główną rolę w serialu stacji FX "The Spook Who Sat By The Door". Bohaterem serialu będzie weteran wojny w Wietnamie, który zostaje pierwszym czarnoskórym agentem CIA. Jego przełożeni nie wiedzą, że w rzeczywistości należy do radykalnych bojowników o prawa Afroamerykanów. [za: Deadline] Ben Hardy dołączył do obsady serialu BBC "The Girl Before". Serial jest ekranizacją powieści JP Delaneya wydanej w Polsce pod tytułem "Lokatorka". Emma już nie mieszka przy Folgate Street 1, na jej miejsce wprowadza się Jane. Obie lokatorki, obecna i była, są do siebie bardzo podobne: kolor włosów, rysy twarzy, pragnienie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Ultranowoczesne mieszkanie wymaga dostosowania się do surowych reguł narzuconych przez właściciela, ale wydaje się idealne do porządkowania życiowego chaosu. Kobiety łączy coś jeszcze – enigmatyczna więź z właścicielem apartamentu. Jednak po pewnym czasie obok pożądania pojawia się niepewność i niepokój. Co różni Emmę i Jane? Emma już nie żyje, Jane jeszcze tak. [notka wydawcy] [za: Variety] Jane Lynch dołączyła do obsady serialu komediowego stacji ABC "Bucktown". Zagra matkę głównej bohaterki. Jej to historia kobiety, która tuż przed dużym awansem zostaje porzucona przez chłopaka i wyrzucona ze swojego mieszkania. Schronienia szuka u swojej matki (którą zagra Lynch ). [za: Deadline]