Jerzy Stuhr w szpitalu. Co o zdrowiu aktora mówi jego syn?

AKTUALIZACJA: Jerzy Stuhr przeszedł operację

Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca

Ostatnie role Jerzego Stuhra

trafił do szpitala. Aktualnie znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Niepokojącą informację o stanie zdrowia aktora przekazał jego synJak podaje portal Wyborcza.pl Kraków,ok. trzy tygodnie temu przeszedł operację usunięcia raka krtani. Zabieg przeprowadzono w szpitalu w Zakopanem. Aktor zmagał się z tą chorobą już wcześniej – został zdiagnozowany w 2011 roku. Swoją walkę o powrót do zdrowia opisał w książce– powiedziała krakowskiemu wydaniu "Gazety Wyborczej" osoba z bliskiego kręgu aktora.od wielu lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. Przeszedł m.in. trzy zawały serca oraz udar mózgu, po którym na nowo uczył się mówić i chodzić. O swoich doświadczeniach mówił otwarcie w trakcie kampanii społecznych poświęconych problemom zdrowia. Maciej Stuhr zdradził w podcaście WojewódzkiKędzierski, że jego ojciec znajduje się w szpitalu. W trakcie rozmowy poruszony został temat kolizji, jakąspowodował w październiku ubiegłego roku. Jadący samochodem aktor potrącił motocyklistę i zbiegł z miejsca wypadku. Szybko został jednak zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd ukarał go grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów przez trzy lata.Nawiązując do tej sytuacji, prowadzący program zapytali, czym jego ojciec dojeżdża teraz do pracy. Takiej odpowiedzi z pewnością się nie spodziewali:— powiedział. Nie ujawnił więcej szczegółów dotyczących stanu zdrowia ojca.Od kilku latpojawia się na ekranie okazjonalnie. Ostatnie projekty w jego filmografii to włoski dramatoraz biografia, w której zagrał profesora Henryka Skarżyńskiego. Aktor pojawił się też w jednym z odcinków serialu, w którym zagrał samego siebie. Jego głos mogliśmy też usłyszeć w krótkometrażowej animacjibędącą adaptacją opowiadania. Aktualnie jego filmografię zamyka komediodramatw reżyserii Nanniego Morettiego