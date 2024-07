Na tle przeróżnych wcieleń Jerzego Stuhra rola Lutka Danielaka z " Wodzireja " na zawsze pozostanie perłą w koronie jego aktorskich przeobrażeń. W filmie Feliksa Falka obiecujący, ale wciąż nierozpoznany szerzej mistrz ceremonii koresponduje w końcu z sytuacją trzydziestoletniego wówczas Stuhra – rzeczywistość układów, znajomości i przysług to nie tylko świat imprezowych i balowych wodzirejów, ale rzecz jasna wielka metafora pozycjonowania się w PRL-owskich strefach wpływów. Falk w swoim filmie, wychodząc od ciasnoty systemu i skostniałego mechanizmu wymiany elit, dochodzi do szerszej refleksji na temat piramid indywidualnego sukcesu. Danielak to człowiek, który na swoją piramidę wspina się z bezwzględnym ciśnieniem i motywacją przysłaniającą horyzont człowieczeństwa. Rola Stuhra to popis efektowanego balansu; zawieszona między kokieteryjną przyjaznością a jadowitym egoizmem, postać naraz godna współczucia i pogardy. Do tego osadzona w interesującym paradoksie: oto człowiek, którego pracą jest tworzenie iluzji relacji z drugim człowiekiem, okazuje się zimnokrwistym bydlakiem, łamiącym serca swoich bliskich jak zapałki w imię własnej pozycji na niespisanej tabeli prestiżu. Jak w tym memie – mamy swojego " Wilka z Wall Street " w domu, ale inaczej niż w tym memie – nasz jest równie piękny, niejednoznaczny i magnetyczny, co tamten.