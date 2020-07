Jerzy Stuhr wraca do zdrowia

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Jerzego Stuhra . Stan aktora, który kilka dni temu trafił do szpitala w wyniku udaru mózgu, poprawia się. Stuhr odzyskał mowę i choć kontakt z nim jest ograniczony, rodzina jest dobrej myśli. Lekarze podkreślają jednak, że potrzeba czasu, aby poznać ewentualne skutki uboczne.Polski aktor filmowy i teatralny, reżyser i pedagog został przyjęty do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego w poniedziałek. Dziś dobrą wiadomość przekazała Krystyna Janda , z którą Stuhr miał okazję kilkakrotnie spotkać się na planie. Zagrali razem m.in. w " Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy i " O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji Piotra Szulkina .W programie "Rezerwacja" aktorka zacytowała SMS-a, jakiego dostała od kolegi. Brzmiał on: "Zrobiłem pierwszy spacer korytarzem szpitala".W 2011 roku u Stuhra wykryto nowotwór krtani. Aktor miał również zawał serca. Po wygraniu walki z rakiem zaangażował się w aktywną pomoc innym pacjentom onkologii.Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia!