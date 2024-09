Jesienią rusza Tarnogórski Konkurs Prelegencki

Przygotowanie i wygłoszenie przed publicznością dobrej prelekcji poprzedzającej seans filmowy to nie lada wyzwanie. Niekiedy owo krótkie słowo wstępu może oczarować publikę i wpłynąć na odbiór całego seansu."Pierwszy Tarnogórski Konkurs Prelegencki odbył się w kwietniu 2023 roku i cieszył się dużą popularnością, dlatego bardzo nam zależało, aby stał się on wydarzeniem cyklicznym. Konkurs pomógł nam odkryć prawdziwe talenty wśród laureatów i liczymy, że tegoroczna edycja, na którą udało nam się zdobyć dofinansowanie z PISF, będzie równie udana." – mówi pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Aleksandra Jasiurkowska.Druga edycja konkursu odbędzie się od 11 do 13 października 2024 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury, w którym na co dzień działa DKF "Olbrzym".W jury zasiądą:, filmoznawczyni i kinofilka, współredaktorka portalu "Final Girls – magazyn o kinie" poświęconego kinu gatunkowemu,, wieloletni prezes DKF "Olbrzym", miłośnik kinematografii i kultury czeskiej,, filmoznawca, były dyrektor Instytucji Filmowej "Silesia-Filom" w Katowicach, a od 2023 r. właściciel filmy RESET zajmującej się m.in. popularyzacją filmów i wiedzy o kinie.Zainteresowani wygłoszeniem prelekcji przed jednym z trzech filmów " Do widzenia, do jutra... " (1960), " Cicha dziewczyna " (2022) i " W trójkącie " (2022) mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 20 września. Zwycięzca, którego poznamy 13 października po ostatnim seansie filmowym, otrzyma nagrodę 1000 zł.